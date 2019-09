Matosas deja Costa Rica: "No sabía que dirigir una selección era tan aburrido"

El entrenador que vivió en León una época dorada podría volver a México. Gustavo Matosas anunció este miércoles que deja el cargo de seleccionador de Costa Rica por "aburrimiento". Los primeros rumores apuntaban a que se convertiría en el entrenador del Atlético San Luis. Una noticia que tenía sentido tras el sorprendente cese del hasta ahora entrenador Alfonso Sosa en extrañas circunstancias.

Y es que Sosa, tras ascender al club potosino, llevaba en este torneo un digno balance para un equipo que regresaba a la élite del futbol mexicano. El club, propiedad del Atlético de Madrid, anunció en un comunicado que el despido fulminante se debía a una "falta de respeto" del técnico hacia el club y los jugadores.

Por lo que la llegada de Matosas fue dada por hecha por los principales medios deportivos. Hasta que Alfonso Marrero, presidente del San Luis, negaba la operación en una entrevista con el diario La Nación de Costa Rica.

"No es cierto, andamos por firmar a otro técnico", dijo Marrero en la entrevista.

Gustavo Matosas, a pesar de su extraña salida del León y su viaje al América, sigue contando con un gran cartel en la ciudad. Su cuerpo técnico, desde aquella histórica temporada del ascenso, marcó el rumbo del estilo de juego del nuevo León. ¿Dónde entrenará? Esa es la pregunta. Durante unas horas estuvo sentado en el banquillo del San Luis. También hay otros equipos mexicanos al acecho. Ofertas no le van a faltar.

Las declaraciones del entrenador en su despedida de la selección tica están dando la vuelta al mundo. Son realmente un ejercicio de sinceridad casi un año después de llegar al cargo.

"No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido", dijo el ya exseleccionador de Costa Rica en la rueda de prensa del adiós.

Matosas, en la rueda de prensa en la que anunció su adiós a Costa Rica.

El uruguayo admitió que el fútbol de selecciones no es lo suyo: "A Costa Rica no vine por plata, si hubiera sido así no venía. No me siento productivo, a veces parece que estoy de vacaciones".

Y dejó claro que quiere volver al trabajo diario con un equipo.

"Necesito el día a día con los jugadores, eso es lo que más pesó. No es el tema de a dónde voy a ir ni ninguno económico", finalizó ante la sorpresa de los periodistas costarricenses.





J.C.