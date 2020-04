Más de 5 mil negocios bajaron sus cortinas en Irapuato

En Irapuato hay muchas puertas cerradas. Son negocios que han tenido que bajar sus cortinas porque un virus está por todos lados. El Covid-19 ha roto las esperanzas de aquellos que luchan por sobrevivir todos los días.

La mayoría de los negocios están cerrados, pareciera una ciudad fantasma

De acuerdo con el Director de Fiscalización Javier Ortega, actualmente han suspendido más de 5 mil 200 negocios. Pues la pandemia ha provocado que los negocios no esenciales cierren temporalmente. Como respuesta, algunos dueños de los establecimientos han respondido con insultos y groserías, pero Javier confesó que puede ser normal que actúen de esta forma, porque se trata de su ingreso diario.

"Hay establecimientos que viven al día, es difícil, pero es entendible que se pongan en esa situación. Por ejemplo, los puestos de tacos han sido reincidentes. Es la gente de la zona la que se pone agresiva, en Valle Verde los vecinos fueron los que se pusieron agresivos, verbalmente", señaló el Director de Fiscalización de Irapuato.

Los trabajadores de Fiscalización han sido agredidos verbalmente. La gente se enoja porque las medidas han afectado su bolsillo y el sustento de sus días

Restaurantes, puestos comerciales, taquerías, y dulcerías son algunos de los negocios que han tenido que cerrar con la llegada del coronavirus. Aunque hay algunos propietarios que no han acatado las recomendaciones. Javier Ortega informó que 25 personas han sido multadas por no seguir las indicaciones, y no cerrar sus negocios.

Esta tarde entregamos y capacitamos al nuevo equipo de Sanitizadores que gracias al #EmpleoTemporal se suma para mantener limpios y desinfectados los espacios públicos de toda la ciudad y así evitar la propagación del #COVID__19. #LaPrevenciónEstáEnTusManos?? #QuédateEnCasa pic.twitter.com/kqxmCnqvRs — Gobierno de Irapuato (@irapuatogob) April 30, 2020

Los espacios públicos han sido desinfectados en Irapuato

Como el caso de una escuela de Karate que seguía operando. En el lugar había niños tomando clases, pero Fiscalización llegó para avisar a los dueños que debían cerrar. Los gimnasios son otros de los negocios que se resisten a parar. A pesar de que las autoridades sanitarias han confesado que son los espacios más contaminados. El virus está en los aparatos de ejercicio, y en las superficies. Pues el sudor provoca que el foco de infección crezca en el lugar.

Fiestas y alcohol en tiempos de pandemia

Hasta ahora la gente ha realizado más de mil 200 llamadas para reportar fiestas y reuniones en los barrios de la ciudad. Los días principales jueves, viernes y sábado es cuando las quejas aumentan. Las noches son largas para los vecinos que reportan.

El Director de Fiscalización contó que al llegar al lugar les solicitan a los anfitriones que bajen el volumen y cancelen el evento. Pero al irse, las fiestas continúan. La gente no acata las recomendaciones.

El Gobierno de Irapuato puso a volar drones para dar mensajes a los ciudadanos, pedirles que se queden en casa

¿Cómo va el coronavirus en Irapuato?

En esta ciudad hay 38 casos de Covid-19, es el tercer municipio con más contagios en Guanajuato. Y se ha detectado que la gente ha hecho caso omiso a las recomendaciones sanitarias.

Del total de personas contagiadas, 28 fueron por transmisión comunitaria. Mientras que hay 39 casos sospechosos. Hasta el momento hay 16 recuperados y ninguna defunción.