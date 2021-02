María Grever: la leonesa homenajeada por Google

Orgullosamente leonesa: María Grever es homenajeada en el buscador de internet más buscado del mundo; Google.

A través del doodle del día, se ve una ilustración del rostro de María Joaquina de la Portilla Torres, nombre real de la cantante y compositora nacida en León, Guanajuato un 14 de septiembre de 1885.

Grever destacó en el mundo del bolero, fue la primera compositora mexicana que ha trascendido a nivel internacional. Pero, ¿a qué se debe el homenaje que Google hizo a la cantante? Pues hoy se conmemora el aniversario de la grabación "Ti-Pi-Tin" ocurrida el 11 de febrero de 1938.

Así luce el doodle de Google

De acuerdo con la página Archivo de doodles del buscador, "El Doodle de hoy rinde homenaje a la cantante y compositora mexicana María Grever, considerada una de las más grandes compositoras del país".

"En este día de 1938, Grever grabó "Ti-Pi-Tin", un vals sobre dar una serenata a sus seres queridos que se convirtió en uno de sus mayores éxitos", se lee en la página.

El alcance que la leonesa tenía en la música era impresionante, tanto que varias de sus canciones han sido versionadas por algunos de los artistas más famosos del mundo, como Plácido Domingo, Aretha Franklin, Frank Sinatra, Luis Miguel, Gloria Stefan, Amy Winehouse, Natalia Lafourcade, Eugenia León, Marco Antonio Muñiz, Libertad Lamarque, Rod Stewart, Tania Libertad y otros más, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Radio.

La cantante es reconocida por temas como: "Te quiero", "Dijiste", "Cuando vuelva a tu lado", "Alma mía", "Ya no me quieres", "Así", "Volveré", "Por si no te vuelvo a ver" y "Júrame".

Reconocida en otros doodles

No es la primer ocasión en que la compositora es reconocida por el grande de los servicios de internet, pues en dos ocasiones atrás ha sido la imagen del día, aquí los doodles:

"Gracias por toda la música María Grever; ¡Hoy sigue tocando la fibra sensible de los oyentes de todo el mundo!", compartió Google.

El doodle ha sido visible en países como México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Suecia, Italia y Vietnam.





