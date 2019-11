Marca Gto llega al distintivo número 2000

Este miércoles por la mañana fue entregado el distintivo número 2000 de la Marca Gto, con la finalidad de incentivar a los empresarios locales al desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de sus productos y servicios.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el alcalde de León, Héctor López Santillana hicieron entrega del Distintivo 2000 de Marca GTO a diversos emprendedores de la región en las instalaciones del Mercado Metropolitano.

"Ustedes son un referente de la creencia en donde somos gente que nos gusta aceptar los retos y meternos en problemas", comentó el primer edil.

El alcalde de León Héctor López Santillana

Por su parte, el gobernador señaló que con Marca GTO, las empresas sólo reciben el reconocimiento de lo ´Bien hecho en Guanajuato´, sino que se considera como un distintivo de origen, representativo de calidad, referencia comercial y compromiso empresarial.

"Es momento de fortalecer el mercado interno, de jugársela con los guanajuatenses o mexicanos que quieran invertir, porque si no consolidamos nuestro mercado interno, los capitales extranjeros pueden en una crisis internacional decidir migrar, por eso apuntalamos programas exitosos como Marca Gto".

Más de 30 mil productos se comercializan con la @marcagto, detrás de cada uno hay familias que dependen de su venta, por eso en @gobiernogto la seguimos promoviendo e impulsando.

El director de Operaciones del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, Francisco Javier Reed:

"Este distintivo confirma y valida el cumplimiento de los requisitos, como son: el origen de la materia prima y su control; la homogeneidad y la calidad de los productos; el compromiso empresarial y las mejores prácticas comerciales y de manufactura".

El distintivo Marca Gto., abarca los siguientes sectores de: Artesanías; Automotriz / Autopartes / Metalmecánica; Agroalimentos; Cuero / Calzado / Proveeduría / Textil / Moda; Minas / Construcción; Comercio / Servicios; Industria Soporte. Además de sectores en desarrollo: Nanotecnología; Biotecnología; Energías Renovables; Aeronáutica / Aeroespacial; TIC´s; Químico / Farmacéutico / Cosmetológica; Logística y Movilidad.

¿Quiénes reciben el distintivo?

Organismos empresariales y/o asociaciones civiles que persigan los mismos fines, y/o clúster, y/o sus asociados (as) y no asociados (as) que integren el sector económico o clúster. Asimismo, la MiPyME, empresa grande y/o emprendedor (a) apoyado.

Actualmente 2 mil 030 empresas cuentan con este distintivo y se comercializan más de 30 mil productos Marca Gto se cuenta con puntos de venta en León, Irapuato, Celaya, Guanajuato, San Miguel de Allende, Salvatierra, Villagrán, Jalpa de Cánovas y Aguascalientes; así mismo, 2 mil 715 empresas se encuentran en proceso de obtención del mismo.

