Mantienen medidas de vigilancia ante Covid-19 durante Rally Guanajuato

Hasta este momento, Guanajuato no cuenta con ningún caso de confirmado de COVID-19, por lo que las actividades ciudadanas, públicas y eventos masivos como el World Rally Champiomship pueden continuar sin contratiempos.

La Secretaría de Salud solo tiene casos analizados como sospechosos, más no confirmados, por lo que de acuerdo al protocolo de vigilancia epidemiológica no hay razón para suspender eventos públicos.

Durante el Rally, no se llevarán a cabo sesiones de firma de autógrafos en sus áreas de servicio; como medida de prevención se implementarán cercos sanitarios en las zonas de competidores, medios de comunicación y espectadores; no se llevarán a cabo las conferencias de prensa “Meet the Crews”.

De acuerdo con una escala generada por el Gobierno Federal, existen tres diferentes tipos de escenarios de acuerdo al número de casos que se hayan presentado.

Escenario 1: Decenas de casos: No hay cierre. Colocar a la entrada del evento gel antibacterial, limpiar y desinfectar el lugar diariamente, colocar en lugares visibles material con las medidas de prevención.

Escenario 2: Cientos de casos: Cierre sólo en lugares con transmisión. Disminuir el aforo al 50% (sana distancia) Colocar a la entrada del evento gel antibacterial, limpiar y desinfectar el lugar diariamente, colocar en lugares visibles material con las medidas de prevención.

Escenario 3: Miles de casos: Suspensión de actividades. Cancelación o cambios de fechas de los eventos programados.

El Gobierno de Guanajuato ha instrumentado una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del llamado coronavirus.

La más reciente es la creación de un sitio web informativo www.coronavirus.guanajuato.gob.mx para dar a conocer el estatus de casos sospechosos o confirmados en caso de presentarse, así como las medidas que la población deberá seguir, explicación del virus, sus síntomas y avisos.

Se mantiene la vigilancia epidemiológica activa a través del Módulo de Sanidad Internacional, con la finalidad de aplicar las medidas preventivas para aquellas enfermedades objeto de vigilancia epidemiológica internacional y notificación obligatoria, en especial por el caso de COVID-19; se reforzará la respuesta para evitar la propagación de la enfermedad en lo local.

Estas medidas permiten identificar de manera oportuna a los pasajeros que durante el vuelo y/o su estancia en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, presenten sintomatología compatible con la definición operacional, de caso sospechoso, de alguna enfermedad de interés epidemiológico.

Se registrarán casos a vigilar y casos sospechosos, mediante el estudio epidemiológico de caso específico. Se notifica de manera inmediata del caso registrado al Departamento Estatal de Epidemiología para determinar la conducta a seguir.

Los casos sospechosos o probables se trasladarán de manera inmediata al Hospital General de Silao (hospital de referencia), mediante el apoyo de un vehículo de emergencia.

Se realiza la vigilancia de pasajeros de llegadas de vuelos nacionales e internacionales mediante cámaras termográficas, colocadas de manera estratégica en el módulo de sanidad; se realiza la colocación y distribución de trípticos en la sala de llegadas internacionales, para difusión de información de padecimientos.

De manera preventiva existen banners alusivos a las enfermedades de interés internacional y de acuerdo a las alertas epidemiológicas.

El Comité Estatal de Seguridad en Salud, se mantiene en sesión permanente y se han realizado 4 sesiones extraordinarias para tratar el tema con todos los vocales.

Hasta ahora se han realizado una serie de eventos masivos internacionales en el estado sin problemas ante el COVID-19, como la Feria Estatal de León y el Salón de la Piel y el Calzado.





