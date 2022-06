"Mami, ya no voy a regresar": el mensaje de Sofía antes de desaparecer en León

León.- El lunes, como siempre, Vero fue a dejar a su hija Sofía Dessire a la escuela, pero antes de que entrara por las puertas de un CBTIS de León, un cambio en su rutina se presentó. Le pidió permiso a su mamá para ir por un café al Oxxo y se despidió de ella. Hoy es día en que no se han vuelto a ver. Sofía Dessire lleva 72 horas lejos de casa.

El rostro de la joven de 16 años está en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram de decenas de personas. Familia, amigos y conocidos urgen la aparición de Dessire que fue convencida de irse de casa por un hombre mayor de edad que, de acuerdo a su madre, le ejercía violencia psicológica.

La señora Verónica platica que Sofía Dessire conoció a Jairo, un joven de alrededor de 18 y 19 años, por internet, a través del juego Free Fire. Él quiso conocerla en persona, y los papás de ella, precavidos, le dieron permiso bajo la condición de inspeccionarlo en cuanto estuviera presente.

Le llamaron a una patrulla y, cuando se vieron frente a frente, el elemento fue testigo de las preguntas que le hicieron los padres de Sofía Dessire al muchacho. Como medida adicional, le revisaron la mochila para verificar que no tuviera armas y una vez que lo constataron les permitieron salir.

Manipulación y violencia psicológica

Su mamá señala que, desde que se conocieron la actitud de su hija cambió. Dejó de comunicarse con su familia y convivir con ellos. De acuerdo a su madre, él ejercía violencia psicológica, manipulaba a la menor de edad y la alentaba a tomar distancia de sus padres.

La calma familiar regresó hasta que separaron hace un mes y su mamá celebró el regreso de la actitud de su hija que se fue cuando lo conoció. Duró poco.

De pronto retomaron la relación y pocos unos días después lo inimaginable ocurrió, ella desapareció. La señora Vero la fue a dejar a la escuela, como siempre, pero antes de entrar se encontraron con una compañera, quién le pidió permiso para pasar por un café al Oxxo antes de entrar, pero Sofía Dessire no llegó a la escuela, se la llevó su amigo mayor de edad.

"A las 11:00 de la mañana me llegó un mensaje que decía ´Mami, ya no voy a regresar a la casa, te quiero mucho´, yo dije ´Hija no me hagas esto´", le escribió.

Sus padres pusieron la denuncia ante el Ministerio Público y la Alerta Amber se activó de inmediato. La Policía Cibernética rastreó su localización y el martes la Fiscalía les avisó que estaba en una carretera en el Estado de México, sobre si la iban a ir a buscar, pues es una menor de edad en compañía de un adulto, no les dijeron nada.

Verónica, su esposo y los hermanos de Sofía Dessire solo piden dos cosas, a ella, que vuelva a casa, y a la Fiscalía que emprenda a la búsqueda de su hija y detenga al hombre con el que está.

A la madre de familia no le convencen las explicaciones de, por qué, si tienen la localización de la menor, no pueden ir a recogerla. Exige a la Fiscalía que ejerza su autoridad y traiga a la joven de 16 años de regreso a casa.

"Nos estamos muriendo en vida. Regresa, te estamos esperando", le dice Sofía Dessire.