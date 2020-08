Mamás abandonan sus trabajos y se convierten en "maestras"

De la oficina a la casa, de la casa a convertirse en "maestra". Así es la realidad de muchas mamás con este virtual regreso a clases. Como Sinaí, que tuvo que abandonar su empleo como capturista para convertirse en ama de casa 24/7, y de paso ser la profesora de sus dos hijas: Aranza y Majo.

"Me salí de trabajar para estar con las niñas, porque ya eran tres meses sin escuela. Sin guardería y sin kínder de la niña, y pues toda la responsabilidad la tenía mi suegra. Yo trabajaba prácticamente todo el día", platica Sinaí.

Desde marzo, los papás se alertaron por una noticia provocada por los contagios de Covid-19 en México: los niños ya no irían a las aulas, tomarían clases desde casa.

Esto causó todo tipo de reacciones, desde el 16 de marzo los papás librarían una lucha en medio de la pandemia, tomar las clases desde una pantalla y sin ayuda de los maestros. Hacer un sinfín de tareas y dormir en el mismo lugar que se convertiría en un salón de clases. Si a esto se suma el trabajo de las amas de casa, como lavar los trastes, hacer de comer, lavan ropa y además atender las dudas escolares de sus hijos, el ciclo parecía no terminar.

El regreso a clases en @tv4guanajuato. ?????



Todos los niveles, todas las materias. ??



Aquí los horarios????. ¡Comparte!#LoViEnTV4 pic.twitter.com/8nzvsPFQ8j — TV4 ?????? (@tv4guanajuato) August 24, 2020

Sinaí estaba a punto de vivir esta situación, pero no lo sabía. No sabía que el ciclo escolar terminaría y continuaría siendo digital. Por lo pronto seguía trabajando como capturista en una agencia de seguros.

Mientras, su suegra le cuidaba a las dos pequeñas: Aranza de 5 años y Majo de 3. Poco a poco las tareas se intensificaron. Sinaí cuenta que llegó un punto en el que le dio "pena" con la abuela de las niñas, así que acortó su horario de trabajo y no salía a comer con tal de salir más temprano y "no cargarle la mano" a ella.

Al mismo tiempo tenía un pie en la oficina y otro afuera. Cuando se enteró que el regreso a clases sería virtual, tuvo que renunciar.

"Opté por cambiar el horario, logré no salir a comer y salir a las 5 de la tarde, recorrer las horas. Estuve con ese horario poquito más de un mes, pero cuando supe que iban a ser las clases así virtual, que no iban a regresar a la escuela, dije: sí es mucha responsabilidad, me daba un poco de pena con mi suegra, entonces tomé la decisión, fue mi prioridad estar con ellas este tiempo".

Así, de un día a otro Sinaí abandonó sus ingresos y su trabajo. Sin recibir una capacitación, sin saber lo que depararía el ciclo escolar, y con la esperanza de recuperar ingresos con un negocio de hamburguesas, hoy, vive una nueva realidad.

"Sí fue difícil porque sí me iba bien, es complicado estar aquí en la casa, con las niñas, la escuela".





A pesar de las circunstancias, ayer se despertó a las 8 de la mañana a encender la televisión para tomar las clases de preescolar con sus hijas, cuenta que no hubo trasmisión a esa hora, así que tuvo que esperar a las 12 del día para que la profesora le mandara un vídeo de trabajo y hacer evidencias para entregarlas al final del día. Una rutina que se repetirá todos los días hasta que la pandemia permita regresar a los salones de clase.

Como Aranza y Majo, en Guanajuato regresaron a clases más de un millón 500 mil estudiantes. El arranque virtual del ciclo escolar 2020-2021 se dio este lunes. Los niños y adolescentes tomarán clases desde televisión, tabletas o computadoras. Aunque el terreno no es parejo para aquellos que no tienen acceso a un dispositivo o ni siquiera a internet. Aun así se dio la bienvenida al ciclo escolar.