"Mal mensaje" de AMLO al dejar fuera a León del proyecto El Zapotillo: Abugaber

León.- El presidente nacional de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), José Antonio Abugaber declaró qué es un mal mensaje el que envió el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, al dejar fuera a León del proyecto El Zapotillo.

Comentó que ahora el Gobierno del Estado está analizando la posibilidad de traer agua a León de otras partes y se espera el apoyo del Gobierno Federal.

José Antonio Abugaber, presidente nacional de la Concamin. (Foto: Especial)

Aceptó que el tema es preocupante para los empresarios de León y los Pueblos del Rincón, pues la Presa El Zapotillo dotaría de agua a la tercera ciudad más grande del país.

"No tenemos una cifra de cuánto nos afecte la cancelación del Zapotillo en este momento, pero es un muy mal mensaje, porque necesitamos traer agua de otro lugar, ya tiene bastantes años este proyecto, sé que Sapal tenía una inversión resguardada para este tema, y si queremos buscar con el Gobierno Estatal y Federal cómo se va a traer agua para León, es un mal mensaje, de dónde vamos a jalar más agua", comentó el dirigente de los industriales del país.

El empresario leonés del sector calzado, agregó que buscará dialogar con el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador el próximo 23 de noviembre, en un evento de empresarios en la capital del país, para dialogar sobre la preocupación que existe entre la población y los empresarios locales.

"En la primera oportunidad que tenga de dialogar con él, lo voy a hacer, sé que estará el 23 de noviembre en un evento donde vamos a coincidir, allí platicaremos de la Presa El Zapotillo, la verdad es un tema que me preocupa mucho para nuestro Estado", dijo en relación a la zona metropolitana de León que buscaba beneficiarse del proyecto.

Este miércoles el presidente López Obrador estuvo Jalisco para platicar con los pobladores de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, con quienes dialogó sobre el compromiso de dejar construida la presa a 80 metros y prometió que no se llenará más allá del 60% para impedir que se inunden los poblados.

"Creo que ha sido ejemplar la lucha de ustedes durante mucho tiempo, muchos años, son muy perseverantes y han logrado el propósito de que no se inunden estos tres pueblos, y eso es todo un logro porque quedan a salvo no sólo las casas y lo material, sino lo que tiene que ver con las costumbres, con el alma, los muertos, las tradiciones; lo que tiene que ver con la religión, con todo", manifestó el Presidente.

"Entonces, se logró esto y vamos nosotros a cumplir, porque el proyecto técnico, además de que va a garantizar que no haya inundaciones durante mucho tiempo, se va a reforzar, ahora sí que vale más que sobre y no que falte. Vamos a cumplir para que hasta en casos excepcionales de lluvia, de avenidas de agua, no haya inundación. Ese es el compromiso".

El Presidente también dijo que se cumplirán con los 15 puntos de apoyo a los ciudadanos con programas del Gobierno Federal como las Becas del Bienestar.

"Vamos también a dar respuesta a los 15 puntos del programa de ustedes. Los escuché, los apunté. Le pido al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y a Germán Martínez, que los dos se hagan cargo de que se cumplan con esos 15 puntos", comentó el mandatario sin hacer comentario al respecto de León.

