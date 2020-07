Magdalena murió en el jacuzzi de un motel mientras su novio dormía

La misteriosa muerte de Magdalena acaparó las noticias de este fin de semana. Una mujer de 51 años falleció en un jacuzzi del motel Dubai, ubicado en la carretera León-Lagos. Su novio estaba dormido después de beber unos tragos, la encontró sumergida y lo reportó a las autoridades.

Era la habitación 35. Ahí estaban Magdalena y Rodrigo, disfrutaron de la madrugada de este domingo. De acuerdo con Noticias Vespertinas, la pareja llegó al motel después de ir a comer y hacer unas compras, así era cada 15 días, contó Rodrigo al medio citado.

Los novios bebieron unos tragos y ambos estaban en el jacuzzi, en un momento Rodrigo se fue a dormir. Magdalena se quedó sola, minutos después, cuando su novio despertó la buscó en el baño de la habitación y ella no respondía, estaba sumergida. Magdalena no reaccionaba, entonces Rodrigo llamó a la recepción, informaron en el periódico am.

La fatal historia ocurrió en el auto hotel Dubai, ubicado sobre la carretera León-Lagos de Moreno

La Policía y los paramédicos no pudieron hacer nada por ella. Se ahogó. Para detectar huellas de violencia llegaron los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes descartaron rastros de violencia, aun así la trasladaron para aplicarle la necropsia. El Ministerio Público será quien lleve la investigación.

La muerte de Magdalena se vuelve misteriosa, su pareja no se dio cuenta hasta minutos después, cuando ya se había ahogado. En redes sociales, empezaron a circular los comentarios para culpar a Rodrigo, tomaron el tema como un presunto homicidio.

Magdalena tenía 51 años y era vecina de la colonia El Coecillo, en León. Rodrigo era tres años menor que ella, tenía 48.

Los muros del auto hotel fueron testigos de la escalofriante muerte.

