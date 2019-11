Maestro Yoda, Gallina Pintadita y Mickey Mouse, los globos más aclamados del primer día del FIG

Todos miraban el cielo con una sonrisa, el Festival Internacional del Globo ya había comenzado.

El maestro Yoda, La Gallina Pintadita y Mickey Mouse fueron los globos que más impresionaron a cientos de niños que acudieron con sus familias.

En este 2019 los 200 globos se dieron cita desde las 5:00 horas de este viernes en el, sin embargo no todos pudieron subir.

Las tripulaciones llegaban ordenadas, buscaban su espacio marcado. Los pilotos y ayudantes llenos de emoción y adrenalina, bajaban las canastas de las camionetas, después el globo.

Desenrollaban el globo, unían la canasta al globo, y el piloto experimentado era el encargado de encender la llama para que la combustión interna fuera la responsable de inflar el globo aerostático.

Así fue el proceso de los 200 globos que al estar listos despegaron rumbo a la alegría de volar en las alturas. Para las 7:00 horas cerca de 50 globos surcaban el cielo leonés.

Las cientos de familias veían el cielo maravilladas, el frío no importaba. Los niños no dejaban de señalar su globo preferido, no le perdían la pista.

La alegría y emoción de ver este festival estaba presente en la sonrisa de todos los asistentes.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, incluso el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue publicó un video en su Twitter.

Desde el @FIGLeon arrancando el evento de globos aerostáticos más importante en América Latina.

No se pierdan este evento que pinta nuestro cielo de colores y alegría. #EsoEsGrandeza ?? pic.twitter.com/tx0DGbCIHk — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) November 15, 2019

Después de entonar el Himno Nacional Mexicano, el gobernador del estado señaló la importancia del Festival del Globo a nivel internacional. Dando la bienvenida a uno a uno de los mejores eventos en su tipo.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez dijo que el Festival Internacional del Globo (FIG) refleja el crecimiento de la ciudad y del estado, además de reconocerse por la magnitud con la que ha crecido desde sus inicios, en el año 2001. Aseguró también que mientras él esté en el mandato al Festival no le faltará nada.

"El FIG pone a León y a Guanajuato en el mapa. Mientras yo sea gobernador del estado de Guanajuato, va a continuar el apoyo para el Festival Internacional del Globo: disfrútenlo que los aprovechen", confirmó Sinhue Rodríguez.





I.O. S.P.