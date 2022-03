Maestra leonesa que estaba en Ucrania regresa a Guanajuato

"Vivíamos en Ucrania muy seguros, muy felices, libres. No sé por qué están haciendo esto a Ucrania de verdad, bueno todos sabemos la ambición del hombre, pero roguemos porque esto termine pronto porque está causando mucho daño a civiles. Hay mujeres que están dando a luz en los sótanos y la comida no puede llegar porque no pueden transportar la comida por la ciudad".