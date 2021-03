Luis Ernesto no se ha querido bajar; Trejo sí dejó el camino libre

Aún no hay un listado final sobre los candidatos por el proceso electoral 2021 (Foto: Especial).

León, Gto.- Por Morena, dos militantes buscan la candidatura por la presidencia de León, uno se llama Luis Ernesto Ruíz Guerrero y el otro Ricardo Sheffield Padilla. Este último, desplazó a su "gallo" y amigo Marcelino Trejo, un empresario que hizo pre-pre-campaña por casi dos años y que sin mayor problema dejó el camino libre para Sheffield. No pasó lo mismo con Luis Ernesto.

"Luis Ernesto creo que sigue participando en la contienda. Es su deseo continuar. Que gane el mejor, dijo Ernesto Prieto a La Silla Rota."

En la noche de este miércoles, una vez difundida la noticia de la renuncia de Sheffield como titular de Profeco, el empresario morenista Jorge Marcelino Trejo, abandonó su aspiración como alcalde de León. Lo anunció en un video difundido en sus redes sociales.

"Celebro la noticia que Ricardo Sheffield contenderá por la Alcaldía de León. Estoy convencido que con Ricardo volverá la paz y la prosperidad a nuestra tierra. Les anuncio que me sumo con entusiasmo al proyecto de mi amigo Ricardo, dijo Marcelino Trejo en su video. "

A Prieto Gallardo, La Silla Rota le cuestionó la posibilidad de un acuerdo entre el abogado y el ex titular de Profeco, compromiso que podría satisfacer las aspiraciones de Marcelino, el diputado respondió:

" Marcelino tenía el respaldo de Ricardo, ahora que toca que venga Ricardo a participar, Marcelino tuvo que aceptarlo, aparte son amigos, no creo que haya ningún problema, opinó Ernesto Prieto. "

Aunque el abogado dejó el camino libre a su amigo y compañero de partido, Morena aún no designa un candidato por la Presidencia de León. No se han entablado mesas de diálogo, aún no hay un listado final sobre los candidatos por el proceso electoral 2021, detalló en conferencia de prensa el delegado de Morena en Guanajuato, Oscar Novella.

?"A final de cuentas, Morena mediante el consenso, mediante la designación o mediante la encuesta va a definir quien será el candidato en León", expresó Prieto Gallardo.

Sobre los dos pre candidatos de Morena en León, el diputado Ernesto calificó a Luis Ernesto como un empresario de buen perfil, "es una persona con ganas de trabajar, con tablas políticas". De Ricardo Sheffield dijo, "tiene la experiencia, el conocimiento, la capacidad, es un político con bastantes tablas, ya fue presidente municipal de León (periodo 2009-2012), tiene condiciones para competir y para ganar".

