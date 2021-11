Luchan restaurantes contra violencia y Covid; tienen fe en FIG, Buen Fin y Feria

Los miembros de la CANIRAC esperan para estos días un repunte económico, con eventos como el FIG y Buen Fin, y en enero con la Feria de León, aunque todavía deberán atender medidas sanitarias debido a una pandemia que aún no termina. (Foto: La Silla Rota)

León.- Los restaurantes de Guanajuato contemplan que eventos como el Buen Fin y el Festival del Globo sirvan para que ahora sí sea su reactivación económica.

Pero aún con ello, no piensan que la derrama económica de este año se asemeje a la que les dejó el 2019, previo al inicio de la pandemia.

De acuerdo con la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), en Guanajuato, Helen Anaya Sanromán, ese 2019 fue su último buen año, pues el sector generó una derrama económica de 200 millones de pesos.

Para 2020, la situación la no fue igual, pues los eventos se llevaron a cabo de manera virtual y sin ganancias.

"En 2019 tuvimos un Buen Fin excelente. El año pasado lo tuvimos virtual, entonces, no tuvimos ningún repunte económico. Teníamos todas las esperanzas puestas en ese mes de noviembre y diciembre, y tuvimos un retroceso en el semáforo, y nos volvieron a parar.

"Si nos comparamos a 2019, no creo que podamos ni siquiera igualarlo, porque en aquel tiempo estábamos al 100 por ciento y ahora estamos al 75 por ciento. Ese 25 por ciento nos hace falta. En dinero no daría lo mismo porque nos hacen falta esos comensales que no podemos atender en ese momento", comentó la empresaria.

La Presidenta de LA CANIRAC manifestó que el perjuicio económico para el sector pudo haber sido menor, "aunque estamos ante una pandemia del cual no se conocía la magnitud".

PEGA VIOLENCIA

Anaya Sanromán mencionó que, aunque en León el sector no ha padecido directamente el tema de inseguridad, sí lo ha sido en delegaciones como las de Salamanca, Celaya e Irapuato.

De lo anterior, en concreto un hecho cimbró a los restauranteros: un artefacto explosivo fue llevado a un establecimiento el pasado mes de septiembre y derivado de ello, el dueño del restaurante y una persona más fallecieron. También se registraron heridos.

VIENEN MESES DE ESPERANZA

Aunque dijo que, a causa de la pandemia, los restaurantes deben de manejarse con precaución, Helen Anaya dijo que los meses que vienen esperan un repunte económico.

Lo anterior, debido a que además del Buen Fin, el Festival del Globo está en puerta y también la Feria de León, en enero.

"Tenemos que ser muy cuidadosos porque se viene la Feria de enero. El Gobernador ya habló de que la Feria viene con todo. Va a depender de que nos sigamos cuidando todos", dijo.

"Estamos preparando el terreno para el mes de diciembre, que es muy buena temporada. Ligadito a eso viene la Feria de enero. Por esas razones, podemos tener un fin de semana exitoso o dos meses que vienen por delante y una reactivación económica para el sector".

JP