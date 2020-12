Luchan empresarios contra falta de cuidado; donan 19 mil mascarillas

León es una de las ciudades con mayor riesgo de contagio en el estado por lo que trabajadores de la industria restaurantera, de eventos y hoteles suman esfuerzos para repartir cubrebocas en distintos puntos de la ciudad.

Más de 19 mil cubrebocas de uso clínico N95 fueron entregados de manera gratuita en bulevares, estaciones de autobús y otros puntos en donde aún la afluencia de personas es alta.

En Guanajuato existen más de 67 mil casos confirmados y hasta ahora poco más de 4 mil 250 personas han perdido la lucha contra el nuevo coronavirus.

"Estamos muy contentos de estar una semana más convocando a nuestros trabajadores para repartir cubrebocas en los principales sitios con una gran afluencia de personas, principalmente en el transporte público", apuntó Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León.

Esta fue la segunda versión de esta activad de prevención por parte de los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León (AMHML), la Industria de Reservaciones y Servicio de Alimentos (IRYSA) y León Marca Ciudad.

En total, más de 36 cubrebocas han sido repartidos promoviendo su uso responsable y las medidas de sana distancia.

"Agradecemos el apoyo que se nos ha brindado por parte de nuestros trabajadores, es una manera de poner nuestro granito de arena y decir que queremos seguir de pie y con nuestras cortinas abiertas ante esta pandemia por coronavirus", comentó Rocha Moreno.

Los cubrebocas fueron donados por tres afiliados a CANIRAC: Asador La Vaca Argentina (14 mil cubrebocas), Barracrudas (3 mil cubrebocas) y Pancho´s Sea Food (2 mil cubrebocas) con una inversión de poco más de 1 millón 500 mil pesos en total.

Los establecimientos con gran responsabilidad social empresarial que participan en el reparto de cubrebocas fueron:

Asador La Vaca Argentina, El Gaucho Tradicional, Pancho´s Sea Food Carnitas Cuic, El Cielo de México, Barracrudas, Casa Kilantan, La Mariskeña, El Oasis de la Cruz, Tacos el Pata, Braulio´s Sea Food, Chabola, La Cervecería de León, Los Arcos, Las Duyas, Tepozán, La Casona del Arco, La Guasaveña, Agaves Premium, La Fermentadora, Well So Well, Las Monjas, Estación Madero, Woki Tokee, Bones Meat Balls & Wings, Salerosa, Mariscos el Mangle, Hacienda San Cristóbal, Hassan Banquetes, Harbor´s, De la Torre, Frontera, La Parrilla Ranchera, Tres Ángeles, City Express Plus, Plaza Premier, Hotel Campestre Inn, Hotel Stadium, Hotel Hilton Garden, Hotel Othelo, Hotel Real Azteca, Hotel Roma, Dos Bocas, Dublé, Mizaki, Fernanda Patissiere, Cruz de Cantera, Tacos Papis, MaComeNo, Garufa, Hotel La Nueva Estancia, Italiannis, El Cayuco, El Quijote Banquetes, Mansión Borbón, Hamburgesería Casa Vieja, Pachita, El Panteón Taurino, La Vaka, Argentilia, Frascati, La Bikina, El Portal HyC y Eiki.