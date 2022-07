Los sueños de Álvaro Ojeda terminaron dentro de un tráiler en Texas

León.- Los sueños por la búsqueda de lograr una mejor calidad de vida terminaron de manera trágica para Álvaro Enrique Ojeda Salazar, un joven de 23 años de edad y originario de Cortazar, quien fue ya identificado por sus familiares como uno de los 53 migrantes que fallecieron asfixiados dentro de un tráiler el pasado 27 de junio en San Antonio, Texas.

El joven de Cortazar Álvaro Enrique Ojeda, era un amante de las peleas de Gallos. (Foto: Redes Sociales)

Los propios familiares de Álvaro Enrique señalaron que ya lo identificaron y esperan que en un lapso de unos 15 días su cuerpo sea repatriado para darle el último adiós en su natal Cortazar, trámites de traslado por los cuales, señalaron, no les cobrarán nada.

Todavía el 27 de junio, en una rueda de prensa encabezada por Osiel Hernández, uno de los dirigentes del Club de Migrantes Orgullo Guanajuatense, los familiares del joven cortazarense abrigaban la esperanza de que no fuera una de las víctimas del tráiler, por lo que una vez confirmado su muerte ahora lo único que desean, en medio de su dolor, que su cuerpo sea traído para darle sepultura en su lugar donde fue su residencia.

Los amigos de Álvaro Enrique compartieron en redes sociales muestras de condolencia para sus familiares y algunas fotografías que guardarán como un recuerdo especial.

¿QUIEN ERA ÁLVARO ENRIQUE?

Albaro (sic) Ojeda Salazar, es el nombre de su cuenta en redes sociales que aún sigue abierta y en la que se puede definir el perfil de un joven sano, emprendedor, amante de las motocicletas y de las peleas de gallos, además de su solidaridad para con las personas, por lo que dejamos que sean sus propios mensajes los que hablen sobre él.

Álvaro Enrique Ojeda Salazar, uno de los 53 fallecidos el 27 de junio dentro de un tráiler en San Antonio Texas. (Foto: Redes Sociales)

El 25 de marzo de 2021 compartió: "Quién te dijo que emigrar a otro país te daría la gran vida? Pues te cuento que te mintió... emigrar es trabajar de lo que salga ( que sea Honesto y Honrado) es aguantar insultos, ofensas, gritos, es levantarte muy de madrugada y acostarte muy de noche, a veces hasta dormir en la calle, es callar y llorar en silencio, es dejar de comprarte algo para ahorrar, es luchar cada día... no tienes idea lo que cuesta ganarse 100 dólares o euros... dormirte con dolor en los pies, en la espalda... querer abrazar a alguien al terminar la jornada y sólo tienes a tu almohada, es querer tener alas para volar e irte".

"Es eso y más... así que si un familiar te envía aunque sea 10 dólares, ora por ella o él... ya que no tienes idea de lo que le costó ganárselo... así que sólo te pido algo, ora mucho por los emigrantes, no te burles de ellos, sólo Dios es testigo de lo que se sufre".

Dos días después, el 27 de marzo de 2021 escribió: Me encanta cuando los vatos de mi rancho se van a trabajar a los Estados Unidos".

No le temía a la muerte, sobre esto compartió el 22 de junio de 2021: "Así quiero que me despidan (Cantando) cuando yo muera". Y en otro mensaje anterior del 9 de octubre del 2020 señaló: "Cuando yo muera quiero que me paseen por las calles de mi pueblo donde feliz me paseaba".

Otras frases, en distintas fechas, contienen mensajes como: "Si lo sueñas, lo puedes lograr", "Quiero, puedo y voy a lograrlo", "Voy a llegar lejos, sólo dame tiempo", "Aunque yo tenga poco, jamás envidiaré lo ajeno" y "Hasta que sea mi turno seguiré aplaudiendo el éxito de los demás".

Perseguir sus sueños, sus metas y los deseos de lograr un mejor futuro económico para sus familiares, fue lo que llevó a Álvaro Enrique a emprender el camino que han seguido, siguen y seguirán haciendo muchos guanajuatenses como él, sin importar los riesgos, aunque vaya la vida de por medio.

