Los profesores de la UNAM León denunciados por acoso "no serán despedidos" pese a las protestas

El ambiente en la UNAM León fue tenso y de protesta. La directora general Laura Acosta salió de su oficina para tranquilizar a los jóvenes que sostenían pancartas contra los profesores denunciados por acoso. Y comentó que los profesores acusados no podrían ser despedidos como se solicitó un día anterior en un pliego petitorio escrito por los estudiantes.

No obstante, y para tranquilizar a los estudiantes, Acosta aseguró que se agotarán los recursos para apegarse a la ley y acreditar el incumplimiento de los profesores, como lo señala el reglamento universitario.

Esta declaración se realizó después de que los dos profesores señalados llegaran al edificio para ser auditados por la institución. La directora mencionó que el contrato de la UNAM no contempla el despido, pero una de las alternativas es la cancelación del contrato individual. Es decir, el cambio a otro plantel.

La Dirección Jurídica de la UNAM será quién se encargue de la valoración, dando una respuesta el próximo 6 de diciembre.

Las puertas de cristal se acordonaron con cintas amarillas. En las pancartas de colores se leía: 'Yo rompo el silencio para parar el acoso', 'Ya no tenemos miedo', 'ENES libre de acoso', 'Si no te dio pena acosarme, a mí no me da pena manifestar'. Así eran los mensajes: claros y contundentes.

Las oficinas fueron cerradas con cintas de precaución y pancartas de manifestación

Hombres y mujeres vestidos de negro sostenían mantas, cartulinas o cualquier lienzo que sirviera como forma de expresión. Incluso el pavimento sirvió para escribir su hartazgo contra el acoso sexual.

Los alumnos y alumnas se unieron para protestar y escribir sus peticiones

Los consultorios de odontología, fisioterapia y optometría fueron cerrados desde las 6 de la mañana. El plazo se había cumplido. Los estudiantes de las 8 licenciaturas advirtieron el paro de actividades y la suspensión de las clases, para alzar la voz en nombre de las 12 víctimas que denunciaron el pasado 6 de noviembre.