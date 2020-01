Los principales hospitales de León siguen atendiendo a los afiliados del Seguro Popular

Con la salida del Seguro Popular, cayeron en cascada muchas dudas. La principal es la manera de operar del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el modelo de salud que llegó en su remplazo.

El 1 de enero del 2020 entró en vigor el Insabi. Y las oficinas del Seguro Popular en León permanecen cerradas. En sus cortinas hay un letrero en el que se lee: "a partir del 1 de enero no se estarán realizando afiliaciones, renovaciones e incidencias". También en una de las oficinas del Seguro Popular del Hospital de Alta Especialidad se anuncia ese mensaje.

Este letrero está pegado en la oficina del Seguro Popular dentro del Hospital de Alta Especialidad

A pesar de este cierre, el personal del Hospital confirmó que no tienen un comunicado oficial para la nueva operación del Insabi. Por lo tanto, atienden de manera normal a quienes tienen su póliza del Seguro Popular. Pero es importante que esté vigente. Si no es así, ya no la podrán renovar, porque ya se extinguió.

"Estamos trabajando de manera normal porque no tenemos ninguna indicación por escrito", platica una trabajadora de Archivo.

Entrada al Hospital de Alta Especialidad del Bajío

El encargado de la oficina del Seguro Popular platicó que desde la entrada del Insabi no se ha definido su inicio, el modo de operación, o las oficinas de atención.

"Hay un relajo para que opere el Insabi, aquí siguen llegando las personas con su póliza del Seguro Popular. Se supone que en el plazo de seis meses se van a definir las reglas de operación, por ahora seguimos atendiendo a la gente con normalidad".

Pero añadió que en caso que algún paciente no tenga su póliza, y no sea derechohabiente de IMSS, ISSSTE, SEDENA o PEMEX podrá recibir atención al presentar su INE y CURP. Aún no se registran estos casos.

Dentro del Hospital de Alta Especialidad habrá una oficina del Insabi, pero las Servidoras de la Nación no dieron fecha

En el mismo Hospital de Alta Especialidad están tres mujeres que dicen ser Servidoras de la Nación, trabajadoras de Morena. Una de ellas mencionó que el Insabi ´viene muy bien´ y que el objetivo es traer el mensaje del presidente a Guanajuato, y dar salud gratuita para todos.

"El Insabi entró en vigor el 1 de enero, estamos viendo cómo va operar. De hecho una de nuestras oficinas va estar aquí en el Hospital de Especialidades, va haber 32 CID (Centros Integradores de Desarrollo) en Guanajuato".

¿Qué dice la gente?

A unas cuadras de esta institución médica está el nuevo Hospital General, y ahí los pacientes platicaron que hasta el momento hay algunos cambios, pero ninguno afecta su situación.

"A mi hermana le dijeron que ya no iba a ocupar su póliza del Seguro Popular, que con la pura credencial la iban a atender. Y por ejemplo, a mí ya no me cobraron las radiografías, antes las pagaba, porque el Seguro Popular no las incluía, pero ya no las pagué, me dijeron que eran gratis. A lo mejor por el Insabi".

Entrada al Hospital General de León

Cerca de esta paciente había una mujer embarazada, también afiliada al Seguro Popular, contó que le hicieron una cirugía la semana pasada, no tuvo ningún problema con la documentación solicitada.

"A mí me operaron el jueves, pero no me comentaron nada, yo vengo y me atienden normal".

En el Hospital General de León los afliados presentan su póliza del Seguro Popular y los atienden con normalidad

El panorama se esclarece. Durante los primeros seis meses del 2020 se tendrá que definir la operación del Insabi. Hasta el momento en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío y el Hospital General atenderán de forma normal a las personas que presenten su póliza del Seguro Popular (vigente).