Los mejores memes del Tigre de Apaseo

León.- Desde el sábado 19 de febrero, en que las autoridades municipales de Apaseo el Grande alertaron a la población sobre la presencia de un tigre suelto en la zona de Ojo de Agua, Rancho Viejo y Tierra Blanca, y en que se pidió a la población mantenerse alerta y evitar caminar por el monte, los memes empezaron a surgir en redes sociales.

Y vaya que se puso de moda el tema, pues los memes ingeniosos que se pueden ver en las redes sociales son una parte de la forma como los mexicanos vemos este tipo de noticias.

Los disfraces, tanto en humanos como en animales, y las comparaciones con el tema del Tigre de Apaseo empiezan a abundar vía internet, como las que presentamos en esta ocasión.

No obstante, muy aparte de lo jocoso de estos memes, las autoridades de Apaseo el Grande continúan a la espera de información del felino que aún no ha sido localizado, por lo que están pendientes de algún reporte en el 911 para terminar con esta situación de incertidumbre e inseguridad.

No se sabe a cierta aún si se trata en realidad de un tigre de bengala, ya que las autoridades no reportaron nunca el tipo de tigre que se encontraba deambulando por la zona y especialistas en felinos dicen pudiera tratarse de un lince o un puma, pero eso no detuvo las ansias de los navegantes de internet para ponerse a la moda en sus memes, ya que por sus colores el tigre de bengala les pareció más atractivo.

Finalmente, sólo para separar un poco el ingenio de la realidad, las autoridades de Apaseo el Grande informan que el felino que anda suelto trae un collar, lo que hace suponer que alguien lo tenía como mascota, por lo que no tiene el hábito de cazador. Y que la alerta continúa.









JP