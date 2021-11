Los mejores memes del accidente del globo en León

León-. "Yo había ponido un tinaco aquí", ese es uno de los tantos memes que se viralizaron horas después del "chusco" accidente en el que un globo aerostático chocó contra una casa y tumbó un tinaco en la colonia Los Castillos. Los memes no perdonaron el incidente de este sábado.

Los memes van desde la imagen de un globo aerostático de Rotoplas, hasta hombres bañándose "a medias" tras el choque del globo contra el tinaco. Una ola de imágenes cómicas le dieron la vuelta a las redes, usuarios aseguraron que este video es lo mejor del Festival Internacional del Globo 2021, y que les "hizo el año".

Muchas personas se han preguntado que pasará con los dueños del tinaco, y si el FIG repondría el daño material, pues no hubo lesionados. El Festival dio su postura detallando que "las personas involucradas se encuentran en perfecto estado" y se pusieron en contacto con los propietarios de la casa.

¡Chin! ?? Circula en redes sociales un video en el que un globo aerostático del #FIG choca en una casa y luego derrumba el tinaco de agua. ?? ?? https://t.co/UafvtuedNI #kd pic.twitter.com/qnAO0U44ij — La Silla Rota Guanajuato (@LSRGuanajuato) November 13, 2021

Otro de sus argumentos fue que el vuelo de los globos depende de las condiciones climáticas, que esta vez no favorecieron. El piloto no pudo parar y perdió el control, chocando contra el tinaco. En menos de 30 segundos se ve como sigue su camino y no se registran más incidentes.

El grito de la dueña de la casa se popularizó luego de que interrumpiera con un "Chin... chin"-

LA PUERTA DE LOS MEMES

Otro de los detalles que llamaron la atención en el video es una de las puertas de la casa, ubicada en la parte de arriba y con salida a la nada, pues está en la planta alta pero no tiene un balcón para sostenerse.

Múltiples memes sobre la dichosa puerta negra se dispararon en internet.

¿DÓNDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE?

El accidente ocurrió en la colonia Los Castillos, al norte de León. Una de las colonias más marginadas de la ciudad, en la que vecinos carecen de algunos servicios básicos y caminan distancias largas para comprar sus despensas.

En las colonias del norte, como Los Castillos, la gente aprovecha para salir de sus casas y ver los globos de cerca, pues vuelan bajo desde las primeras horas de la mañana. El FIG regresó a una modalidad presencial tras la anterior edición virtual y termina este lunes.