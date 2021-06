Los guanajuatenses dimos 213 millones a los partidos en este 2021, año electoral

Guanajuato.- En octubre del 2020 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó la redistribución del financiamiento público 2021 (año electoral) para los once partidos políticos en nuestra entidad. En total se repartieron 213 millones 273 mil 122.70 pesos para gastos de campaña y las actividades ordinarias y específicas de cada institución política.

La asignación de los montos para cada partido político se fija anualmente mediante una fórmula establecida en la constitución: Total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (salario mínimo vigente). Después, el 30% del resultado anterior se distribuye de forma igualitaria entre todos los partidos políticos y el 70% restante de forma promocional a la votación obtenida en la elección a diputados de mayoría relativa.

En el caso de Guanajuato, para este 2021, esta formula dio como resultado la cantidad global de 213 millones 273 mil 122.70 pesos, clasificados en Actividades Ordinarias Permanentes (159 millones 635 mil 570.88 pesos), Gastos de Campaña (48 millones 848 mil 484.69 pesos) y Actividades Específicas (4 millones 789 mil 067.13 pesos). Este dinero con sus clasificaciones se distribuyó entre los once partidos políticos que hay en el estado.

Actividades Ordinarias Permanentes comprende los gastos en los procesos internos en la selección de candidatos; sueldos y salarios del personal, arrendamiento de muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y propaganda institucional. En el caso de las Actividades Específicas se refiere a las acciones de educación, capacitaciones, investigaciones y tareas editoriales.

El PAN, ante su alto porcentaje de votación, es el partido que más dinero recibe: 64 millones 924 mil 233.33 pesos, de los cuales 48 millones 798 mil 965 pesos para sus Actividades Ordinarias, 1 millón 485 mil 577 pesos para Actividades Específicas y 14 millones 639 mil 689 pesos para Gastos de Campaña.

A continuación, una infografía elaborada por La Silla Rota que indica los recursos públicos asignados a cada unos de los partido políticos en Guanajuato:

DINERO PÚBLICO Y VOTOS

Luego de estas elecciones del 6 de junio, el recuento de sufragios y tras culminar el cómputo de las actas definitivas, se confirmó que seis de los once partidos políticos en Guanajuato no alcanzaron el 3% de votación para mantener su registro, de acuerdo a lo que señala la ley electoral del estado.

Partido Nueva Alianza (PANAL), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza por México (FxM) y Partido del Trabajo (PT), no lograron ese porcentaje. Sin embargo, en conjunto recibieron 43 millones 678 mil 325 pesos para este año electoral.

De los 2 millones 27 mil 197 votos que se registraron en total, PANAL logró solamente 55333 votos (2.7295%), pero recibió 15 millones 040 mil 281 pesos de financiamiento. El PRD llegó a 47170 votos (2.3268%); se les destinó 14 millones 725 mil 803 pesos. PES obtuvo 29175 votos (1.4391%), RSP 35553 votos (1.7538%) y FxM 27106 votos (1.3371%), estos tres partidos recibieron cada uno 4 millones 318 mil 142 pesos. En el caso del PT 36046 votos (1.7781%) y recibió 957 mil 813 pesos.

En este escenario de porcentajes de votación tras la jornada electoral, el artículo 73 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato establece que si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar..."

Este es un salvavidas para el PT, PRD y Nueva Alianza, pero no para PES, RSP y Fuerza por México, que son partidos de reciente creación y no cuentan con las bases consolidadas de pasados procesos electorales. Sin embargo, este análisis aún no llega al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para comenzar con las definiciones. En una declaración reservada, el presidente de dicho órgano electoral comentó a La Silla Rota que no puede especular sobre la pérdida del registro de algún partido político.

"No quisiera generar información errónea con opiniones que pudieran interpretar distinto. No quiero hacer ningún pronunciamiento de ningún partido; habrá que esperar", afirmó. Sin embargo, comentó que la ley indica que los partidos nacionales que pierden el registro, desaparecen también en las entidades.

En este sentido detalló que los partidos políticos al tener un registro nacional tienen derecho a contender, participar y a tener presencia en las 32 entidades federativas. Asimismo, enfatizó que por ahora no hay la pérdida de un registro en el ámbito local, pero anticipó que evidentemente cuando un partido político nacional pierde su registro, por consecuencia lo pierde también en todas las entidades.

Por ahora habrá que esperar a que se resuelva cualquier impugnación que los partidos políticos presenten ante los tribunales electorales.

