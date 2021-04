Los exhibieron, ahora tienen que capacitarse para evitar acoso y pagar una multa

... el día de hoy como cada pinche fin de semana que paso por la glorieta de los mineros fui acosada nuevamente por estos pendejos que se supone que dan el servicio de turismo a Guanajuato y lo único que hacen es acosar chavas ,no es la primera vez que lo hacen pero hoy me atreví a enfrentarlos obviamente con el miedo a que se me pusieran al brinco, escribió.