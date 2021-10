Los eventos masivos se reinventan, así se vivirán en medio del Covid

La Motofiesta es uno de los eventos que fueron pospuestos, aún no dan fecha los organizadores (Foto: @MotofiestaLéon)

Con poca gente, sana distancia y el uso de cubre bocas. Así se llevarán a cabo los eventos masivos en León que aún tiene fecha de arranque. En medio de una ola de contagios de Covid-19 los organizadores de eventos tuvieron que reinventarse y dar su mejor cara para enfrentar el golpe económico del virus.

Hasta ahora el Festival Internacional del Globo mantiene sus fechas

Son 151 eventos los que aún están planeados para el resto del 2020. La directora de Turismo Municipal Gloria Cano informó que estos han tenido que posponerse para el último trimestre del año: de septiembre a diciembre. Reconoció que los eventos ya no serán los mismos. Tomó como ejemplo la Motofiesta o el Festival Internacional del Globo.

“Los aforos no volverán a ser los mismos. Será una dinámica más controlada, estamos trabajando en estos eventos como Motofiesta y el Festival deI Globo que requieren una nueva dinámica. Cada uno está tomando su decisión conforme lo que convenga”

La directora de Turismo resaltó que “no será una edición normal, va ser una edición especial”. Así que los organizadores tendrán que limitar la venta de boletos para que sean menos asistentes. Así como usar lugares alternos para adaptarse a las circunstancias y reducir el aforo “a la mitad o menos”.

Hace unos días la Motofiesta emitió este comunicado para informar que pospusieron el evento

En el caso de la Motofiesta, un evento que fue pospuesto y del que hasta ahora no se ha dado fecha. Su representante Raúl Álvarez dijo que se están buscando las maneras estratégicas para no suspender el evento. Pues sus visitantes no solo vienen a dar la vuelta en su motocicleta, también a conocer Guanajuato y a comprar sus atuendos en Plaza Piel. Lo que significa una alta derrama económica.

Otro ejemplo es el Taste! el concurso en Diseño de Coctelería presentado por Hilario México. Un evento que pasó de ser presencial a ser un Reality Show, en el que 20 participantes diseñarán el coctel de la moda tomando como referencia León y su identidad. Se llevará a cabo del 16 al 21 de noviembre y se trasmitirá por el canal TV4 y redes sociales.

Taste! ha aprovechado sus redes para organizar charlas de mixología

La pandemia los obligó a reinventarse para no estar entre los 33 eventos que tuvieron que cancelarse definitivamente. Y es que ahora la gente ahora disfruta de los eventos de una forma diferente, ya sea desde una transmisión en vivo, o desde la comodidad de un auto, como el caso del Autocinema Feroz. En dónde los visitantes ven películas con sana distancia.

Gloria Cano aseguró que cada evento se encarga de crear sus protocolos de seguridad para evitar contagios. Algunos espacios como el Poliforum, el Zoológico y Explora ya implementaron sus medidas para poder abrir. Sin embargo, los organizadores tienen que crear sus propios protocolos si piensan realizar ahí sus eventos.

Los conciertos de la Motofiesta son el atractivo del evento (Foto: @MotofiestaLeón)

La pandemia recreó la forma de vivir los eventos. ¿Vale la pena disfrutarlos así?