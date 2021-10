Los estudiantes se retiraron en silencio y Diego Sinhue se mostró abierto al diálogo

La ausencia del Físcal General fue notoria, Carlos Zamarripa Aguirre no se presentó al diálogo requerido por los estudiantes en huelga de la Universidad de Guanajuato. Solo tres de los cuatro mandatarios atendieron el llamado estudiantil. El gobernador Diego Sinhue, Alejandro Navarro presidente municipal de Guanjuato y Luis Felipe Guerrero rector de la UG.

Aunque el panel del diálogo no se concretó, Diego Sinhue mencionó que esta dispuesto a escuchar a los estudiantes inconformes.

"Estamos con toda la apertura al diálogo. Es un movimiento legitimo, muy importante, que no podemos menospreciar. Al contrario tenemos que escuchar", opinó el gobernador.

Ayer la solicitud en el pliego petitorio de la comunidad estudiantil fue clara. Los miles de jóvenes solicitaban atención directa del gobernador Diego Sinhue, del presidente Alejandro Navarro, del fiscal Carlos Zamarripa y del rector Luis Felipe.

Sin embargo este jueves, cerca de las 10 de la mañana el llamado estudiantil solo fue atendido por tres de los cuatro mandatarios.

Uno de los voceros del consejo estudiantil dijo que, “… No vemos aquí a las cuatro autoridades que representan el tema de seguridad y estudiantil por lo cual damos un tiempo a que llegue”, luego de esto decidieron cancelar. Pues se les avisó que Zamarripa no estaría en la reunión, por lo cual concluyó diciendo que, “no hay trato del área estudiantil”.

También pidió a todos los estudiantes presentes se retiraran del teatro Juárez para continuar con el paro en los diferentes campus de la universidad.

“El paro siguen en pie, para que regresemos a los edificios. Ahorita checamos como está el edificio central sino para distribuirnos a las demás sedes”, finalizó otra de las voceras.

Al frente del recinto teatral se presentaron Diego, Alejandro y Luis Felipe. Los tres permanecieron en silencio, con la cabeza baja y las manos tensas. Mientras tanto los estudiantes levantaron el puño derecho y procedieron a retirarse en orden, y en completo silencio del auditorio.

La petición fue clara ¡Sin los 4, no hay trato! Repitieron una y otra vez a lo largo de este miércoles.

En otro intento por dialogar con los jóvenes, los 3 mandatarios salieron a la puerta principal del Teatro para dialogar con los manifestantes.

Después de que los jóvenes salieron, las autoridades presentes hicieron una lucha más para dialogar con los estudiantes. Se dirigieron al acceso principal y ahí algunos jóvenes se acercaron a platicar con el gobernador, el presidente y el rector.

Por su parte Diego Sinhue aprovechó para explicar la ausencia de Zamarripa.