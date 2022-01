"Los dos conciertos de León me dejaron rebosante de alegría": El Buki

León.- Tras las muestras recibidas por las miles de personas que durante sus dos días de actuación en la Velaria, dentro del programa de la Feria Estatal de León 2022, donde los aplausos, los gritos, el baile y el acompañamiento en sus canciones le reconocieron como uno de los mejores cantautores de México, Marco Antonio Solís "El Buki" agradeció las muestras de cariño recibidas y señaló que es un impulso para tener un buen año de actuaciones durante este 2022.

En todo momento agradeció "El Buki" los aplausos de los espectadores reunidos en la Velaria de la Feria. (Foto: Especial)

En su página oficial de Tweet "El Buki" compartió: "Este fin de semana marca el inicio laboral del que será un gran año!!! ¡Los dos conciertos en la Velaria de la Feria de León me dejaron con el corazón rebosante de alegría y mucha ilusión de todo lo que está por venir! Muy pronto, muchas sorpresas".

Te puede interesar Cautiva Marco Antonio Solís con doble concierto en la Velaria de la Feria

Cabe recordar que algunos intermedios de sus canciones los aprovechó para dar las gracias por la oportunidad de volver a tierras guanajuatenses, luego de 3 años de ausencia, y la presencia de miles de personas que lo han apoyado en más de 40 años de carrera como cantante, sin faltar en su primer concierto el rendirle un homenaje a cantante argentino-mexicano Diego Verdaguer, fallecido ese día 28 de enero a causa de covid.

El público presente dentro de la Velaria y muchos más afuera en las cercanías, se deleitaron de muchos de los éxitos de este destacado cantautor, como: "A dónde vamos a parar", "Tu cárcel", "Que Dios bendiga nuestro amor", "No puedo olvidarla", "Más que tu amigo", "Se va muriendo mi alma" y "Si no te hubieras ido", "Me vuelves loco" y su nuevo material "Qué ganas de verte", entre otros muchos temas.

De esta forma, el nacido en Ario de Rosales, Michoacán, a sus 62 años de edad sigue cosechando éxitos y sus muchos seguidores esperan escuchar tanto sus temas que lo han encumbrado como algunos nuevos que salen de su inspiración.

JP