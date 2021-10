Unos pedalean su bicicleta, otros recorren las calles, hay quienes incluso no tienen un techo donde dormir, así que su casa son los barrios de la ciudad. ¿Los adultos mayores desafían al Covid-19?

Al caminar por las avenidas principales de León, es común encontrarse con personas mayores de 60 años. ¿Por qué están en la calle? Una de las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Guanajuato ha sido cuidar a los abuelitos, pedir que se queden en casa. Pues son ellos los más vulnerables a portar el virus.

Hay vagabundos que no tienen otra opción más que pasar el día y la noche en la calle. El Dif ha ofrecido apoyos a través de un teléfono, las personas podrán solicitar ayuda para aquellos que no tienen familia, ni hogar para permanecer en cuarentena

Aun así hay adultos mayores en la calle. Algunos manejan su bicicleta y se protegen con un tapabocas. Otros solo llevan una revista bajo la manga y caminan por el centro. Tal vez cada uno de ellos tiene familia, pero no están informados sobre el riesgo que corren al andar por aire libre.

También existen personas mayores de 60 que no tienen una casa a dónde ir. Como ‘El Mochilas’, un vagabundo popular entre los leoneses. Para ellos, cumplir con la cuarentena es prácticamente imposible. Así que prefieren tirarse al suelo, cerrar los ojos y dormir un rato. Entre el asfalto del centro y la soledad de las avenidas, por aquellos que si tienen donde guardarse durante el confinamiento.

Cuando los abuelitos contraen el virus, el riesgo de morir aumenta

En Guanajuato hay 591 mil 495 abuelitos, de acuerdo al último censo del Inegi, en el 2010. Según El País, Su sistema inmunitario no resiste el virus una vez que se contagian. La forma en la que envejece el sistema es la razón por la que el Covid se ceba especialmente en los mayores de 60 años. Así que cuando contraen la bacteria, el riesgo de morir es mayor.

Las autoridades sanitarias han sido claras, y han repetido que la prioridad es mantenerlos a salvo, por eso piden que sus familiares los cuiden y no los dejen salir.

Una de las alarmas que haría pensar dos veces a esta población es que el Consejo de Salubridad General informó que una vez que los contagios de Covid-19 se disparen en México, la prioridad serán las personas jóvenes. Aquellos que tengan más probabilidades de seguir con vida. Si el Sistema Nacional de Salud se colapsa, esa es la alternativa.

En las ciclovías también hay adultos mayores, algunos solo se protegen con un cubre bocas

Pero entre el panorama oscuro de la pandemia, también hay gente que se solidariza con los adultos mayores que no tienen familia. El Dif detectó que 240 personas mayores de 60 no tenían una red familiar, en Guanajuato. Ofrecieron apoyos como medicamentos, sillas de ruedas, bastones y comida. Y pusieron a disposición este teléfono: 800 343 4861 y las redes sociales de @DifGto para que la gente reporte si conoce a personas adultas que estén en esta situación, y no puedan cumplir con la cuarentena.

Además, enfermeras y paramédicos del estado ofrecen su apoyo en redes sociales. "Si tienes en casa a un adulto mayor, vulnerable y que no pueda asistir a un hospital por la situación actual por lo del COVID-19, que necesite un retiro de puntos, una curación, una inyección o cualquier actividad en la que yo puedo contribuir o apoyar, ofrezco mis servicios de manera GRATUITA", este es noble gesto que le ha dado vuelta a Facebook.