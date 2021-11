Los abatidos no son víctimas, son criminales; felicita Diego a Policía de Celaya

Celaya.- El gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, respaldó y felicitó a la Policía de Celaya por el operativo en el cual los uniformados abatieron a tres delincuentes armados.

Al ser cuestionado sobre el uso de la fuerza en contra de los delincuentes por parte de la Policía, el mandatario estatal señaló que los agresores no pueden ser considerados como víctimas y los calificó como criminales.

"Yo pregunto a los familiares de las personas que mataron antes si los sicarios son víctimas, traían armas largas, chaleco antibalas y acababan de matar una persona" cuestionó Rodríguez Vallejo.

Enfatizó que se les debe de llamar criminales, "no se les puede llamar de otra forma, no son víctimas, las víctimas son los guanajuatenses que están siendo ejecutados, sus familiares que están siendo desaparecidos, estos no son víctimas, son criminales".

Recordó que en el presente año suman mil homicidios menos que el año pasado, "esa cifra es innegable, pero no se deben de contar como víctimas a todos los sicarios".

Enfatizó que los tres hombres abatidos en Celaya traían armas largas y un chaleco antibalas y dispararon antes a los policías.

"¿Qué quieren que hagan? abrazos, no, por supuesto que respaldo a la Policía de Celaya, a quienes felicito, son una de las pocas policías que le están entrando al combate contra el crimen organizado, entonces doy mi respaldo y mi felicitación", aseguró el mandatario.

"Lo que pasó en Celaya habla de un compromiso de la policía municipal, hay muchos municipios que ven grupos armados y se voltean para otro lado, no, necesitamos policías que le entren. Es la primera policía respondiente, es la que está en el municipio, por eso Celaya recibirá todo el apoyo de las fuerzas del estado, del Ejército y la Guardia Nacional, porque creemos que esto es lo que deben de hacer las policías municipales, defender a los ciudadanos, y si ejecutan a una persona, haya estado o no metida con la delincuencia, tiene que actuar la policía y detener a los agresores", comentó.

Explicó que si son agredidos por los delincuentes, los policías de todos los municipios tienen que actuar, "con el uso de la fuerza como pasó en Celaya".

"En nuestro gobierno hay más delincuentes abatidos porque se les está haciendo frente, no sólo por policías estatales, sino también ahora por los policías municipales. Lo digo, son criminales quienes traen un arma larga y un chaleco y viene a ejecutar a una persona, no tienen otro calificativo que de criminal", mencionó Diego Sinhue.

Aprueba estrategia de aumento de predial para aumentar sueldo de policías

Sobre el incremento del predial para pagar policías dijo que es una buena estrategia de los municipios para el 2022 y también la respalda ante la falta de apoyo de parte de la federación.

"No lo veo mal, los municipios requieren más recursos, la federación no les está mandando dinero, el estado hace esfuerzos importantes para enviarles recursos, pero muchos tienen que revisar sus prediales. Están muy bajos, deben revisar caso por caso. A los ciudadanos se les regresa en servicios, en apoyos, es un ganar, ganar", comentó.

Recordó que de los impuestos estatales el año pasado se dieron 3 mil 850 millones de pesos en apoyos a las miPyMes (Pequeñas y Medianas empresas) con los cuales se salvaron más de 100 mil empleos.

"Todo se regresa en obras y acciones, en seguridad, se le tiene que apostar, los municipios tienen que apostarle a sus policías municipales, deben de pagarles de los prediales", señaló.

Exigió que los municipios sean justos pues "no puede pagar un alto predial quien tiene una casita, a diferencia de quien tienen un jardín de casi mil metros. Tiene que ser escalonado, quien más tiene que más pague".

Expresó que no solicitará más créditos para Obra Pública y recordó que ya se ejercieron durante la crisis y ahora vienen ajustes y ahorros.

Sobre las declaraciones de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, quienes han manifestado que el crimen organizado obligó a las víctimas a delinquir, señaló que se tiene que revisar caso por caso.

"Hay que revisarlo, es probable que esté sucediendo, hay que trabajar en esos casos en particular y ver que esto no suceda, Guanajuato hace un gran esfuerzo con la federación y los municipios y allí están los números, mil homicidios menos, una disminución de índices delictivos de acuerdo al INEGI del 42.8%, traemos baja en muchos otros índices, somos quienes más armas incautamos", informó.

"Muchas de las víctimas estaban en el negocio de la venta de drogas, pero hay muchas personas que no estaban involucradas, hay que revisar caso por caso, hay víctimas que venían de otros estados inclusive, hemos encontrado mucha gente que viene del pacífico, como Colima, Nayarit, Jalisco, Michoacán, cada que existe un homicidio o un abatido revisamos el origen de las personas, es un tema complejo", explicó el Gobernador.

Puntualizó que Guanajuato es un estado con cosas buenas y reiteró que con la estrategia "hemos avanzado mucho. Hace tres años el tema eran los carros quemados en carretera, los ponchallantas, los bloqueos, era un territorio donde no entraba la autoridad, el tema eran las balaceras en las agencias de autos, extorsiones a los tortilleros, pero hemos ido avanzando, nos falta mucho, no está ni para echar campanas a vuelo, pero tenemos que reconocer los avances, la estrategia está funcionando, lento pero funcionando", concluyó.

