Los 50 comentarios más impactantes sobre la despenalización del aborto

Hablar sobre la despenalización del aborto en Guanajuato se volvió Trending Topic. Esta mañana las redes sociales se encendieron y más aún cuando 6 diputados y diputadas votaron a favor de archivar esta propuesta. En el estado el aborto aún será penalizado.

Miles de ciudadanos siguieron la transmisión en vivo del Congreso del Estado en el que la decisión ya había sido tomada. Hoy fue una mañana distinta. Eran 94 mil personas las que le dieron clic al vídeo, y más de mil usuarios compartieron el debate. Los comentarios sumaron los 90 mil, unos a favor y otros en contra.

Aquí presentamos las 50 opiniones más impactantes que dejaron ver la ideología de muchos guanajuatenses.

Con 6 votos a favor y 2 en contra se decidió archivar el tema de la despenalización del aborto en Guanajuato. El tema se discutió esta mañana en las Comsiones Unidas de Justicia y Salud Pública

1. "Hay países en que el aborto es legal desde hace 50 años y en México siguen pensando que el feto habla y dice: ay mi piernita".

2. "Aquí no se trata que si el bebé habla o no, pero es un ser humano, solamente está en una etapa de desarrollo, abortar te afecta psicológicamente como no tienes una idea".

3. "Gracias a los diputados por escuchar al pueblo de México, nuestro país a favor de la vida nunca de la muerte".

4. "Como les encanta decidir sobre el cuerpo y decisiones de las demás personas, si usted no está a favor nunca lo haga, pero si alguien decide hacerlo no veo porque tendría que afectarle".

5. "El concepto "desde la concepción" es totalmente religioso. La ley y garantía de derechos debe ser totalmente laico".

6. "Lo que hace falta es una verdadera revolución de la conciencia basada en el amor auténtico y verdadero y la incansable lucha por defender esa verdad. YO SOY #PROVIDA, PROAMOR".

7. "No se preocupen compañeras, las colectivas seguirán trabajando para ayudarlas si deciden abortar. Será ley y seguimos en lucha".

8. "Estas feministas están opinando gracias a que sus madres nos las abortaron. Sentido común".

9. "Señores diputados usted pueden defender a los que no tienen palabra todavía".

10. "Estamos opinando gracias a que se luchó contra el sistema para que se escuchara nuestra voz, así como vamos a seguir luchando para que se legalice el aborto".

11. "Será ley con o sin ustedes. Vida no es nada más nacer, es vivir con dignidad, en pro de infancias plenas y felices, la maternidad será deseada o no será".

12. "El derecho a la vida es el primer derecho humano. Y si usted diputado no lo defiende ¿qué va a defender? La muerte es lo único que le interesa".

13. "Cualquier argumento religioso no es válido, vivimos en un Estado laico y las creencias de los demás no deberían de legislar nuestros cuerpos".

14. "Vayan a defender la vida de los niños en situación extrema, no aquí con sus mensajitos para que los vean sus jefes del PAN".

15. "Para gritar "ni una más" realmente debemos velar por el derecho de todos, en Guanajuato se respeta la vida".

16. "Que incongruencia las personas que apoyan el aborto nacieron, una buena educación sexual tanto para hombres y mujeres no les caerían mal".

17. "Así como piden la despenalización del aborto también pidan a su pareja que use condón para que después no anden con sus marchas ridículas y poniéndose como víctimas".

18. "El aborto debe de ser legal para que las mujeres estén seguras. Si una mujer decide abortar lo hará de cualquier manera, mejor que sea en un hospital donde se le pueda brindar ayuda a que termine en un lugar con una persona no capacitada, mujeres mueren porque no pudieron abortar en condiciones seguras. No importa si estamos a favor o en contra del aborto de lo que si se debe estar a favor de su legalización".

19. "Las feminazis vuelven a la carga".

20. "La decisión de no ser madre se debe tomar en forma consiente y en sus cinco sentidos sino no es válida. Si eres violada o sometida a la fuerza no es legal tu embarazo y creo humanamente que si tienes el derecho ante dios y la humanidad de no desearlo; pero si no es el caso si es pecado mortal no tener a tu hijo. Mujer usa tu criterio, tu razonamiento".

21. "Señora, el feto no es considerado ser humano hasta que se desarrolla su sistema nervioso, así que debería de ser totalmente legal el abortar, no está asesinando a nadie, es como si matara a un par de células vivas, no sienten, no piensan".

22. "Nos avergüenza mucho que las leyes de Guanajuato estén regidas por la ley y las ideas religiosas de unos cuantos, porque sí, efectivamente, Guanajuato no es laico y lo pudimos ver muy bien en las mesas de discusión".

23. "Querer despenalizar el aborto no es fomentarlo, es atender una necesidad de ámbito público, por lo tanto les compete proteger a las mujeres".

24. "Diputados pro abortistas, mejor utilicen su tiempo para legislar en favor de la seguridad pública, la educación, y demás temas urgentes".

25. "La mujer decide, la sociedad respeta, el estado garantiza, la iglesia no se mete".

26. "Usted que señora usted ya ni ovula".

27. "Esperemos que si estén a favor de la vida funcional de la madre, que sí tiene derechos y uno de ellos es su libre sexualidad".

28. "Indignante, bola de viejas revoltosas, vandálicas, pagadas con tintes políticos, ojalá y a ellas sus madres las hubieran abortado".

29. "Eres pro vida y deseas que hubieran abortado a alguien más".

30. "Gracias a Dios, las voces de tanta furia, rencor y odio, no fueron escuchadas. Viva Cristo Rey".

31. "Sabías que gracias a Dios fueron asesinadas miles de personas por no ser creyentes la religión católica. Eso no es pro vida".

32. "Disculpe señora ¿usted cuantos niños adoptados tiene? ¿Cuánto dona a los orfanatos? Porque si es pro vida y tanto cree en Dios debería proteger a esas "almas inocentes" una vez nacidos".

33. "Guanajuato no es pro-vida, es anti derechos".

34. "Ella es libre de hacer lo que quiera. Su libertad llega al límite cuando atenta contra la vida de otro ser humano".

35. "A la iglesia no le gusta el aborto porque le gusta la pederastia".

36. "Aborto legal, libre y gratuito".

37. "Defendemos la vida desde su concepción. No al aborto. No más muertes inocentes, no quieran justificar un asesinato".

38. "Espero todos aquellos que comentan ser pro fetos ayuden a los niños en la calle y les den un hogar, que vayan a orfanatos a adoptar y en verdad promuevan la vida y no solo a un feto".

39. "Nosotras bien, luchando por nuestros derechos, aborto libre ¿y tú?"

40. "No son pro vida, son personas anti derechos que aparte ignoran el Estado Laico y lo único que hacen es querer meter sus morales hipócritas en las decisiones y cuerpos de las demás personas y ni siquiera entienden la diferencia de lo que es una despenalización y una obligación".