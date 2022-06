Los 30 amigos y cuates de Sheffield que tiene chamba en la Profeco

Guanajuato.- El pasado 4 de mayo la Secretaría de Gobernación y de la Función Pública dieron a conocer que se investiga a las 38 Oficinas de la Procuraduría del Consumidor de todo el país, en donde trabajan como funcionarios los 30 guanajuatenses que estuvieron en campaña con el procurador Ricardo Sheffield Padilla.

Muchos de los delegados que están en los 32 estados del país son colaboradores cercanos a Sheffield desde que fue alcalde panista de León en la administración 2009-2012. Otros se sumaron durante las campañas para gobernador con Morena en el 2018 y para alcalde de León en el 2021.

Pocos de los 30 colaboradores ya renunciaron, sin embargo, siguen ligados al proyecto del político Ricardo Sheffield, quien busca ser nuevamente candidato por Morena a la gubernatura de Guanajuato en el 2024.

Aunque no todos los que quedan se encuentran en puestos de delegados, sí se ubican en puestos importantes dentro de la dependencia federal tanto en la Ciudad de México como en las Oficinas del Consumidor estatales.

1.- El abogado Diego Sandoval Ventura, fue dado de baja por la Secretaría de la Función Pública el pasado 4 de mayo. Ocupó el cargo de Director General de las 38 Oficinas de la Profeco.

Diego ha trabajado con el Procurador desde que fue alcalde en la administración panista 2009-2012, También fue asesor de Sheffield cuando este fue diputado federal y estuvo dentro del primer equipo de campaña del candidato morenista a la gubernatura en el 2018 y a la alcaldía de León en el 2021. Llegó en enero del 2019 a la Profeco.

2.- Sandoval se llevó a trabajar a la también ex panista Vero Velázquez como delegada en la oficina de Chiapas y Yucatán. Martha Verónica Velásquez Castro fue panista por más de 30 años y aún estuvo laborando en el municipio de León bajo la administración de Héctor López Santillana en 2015-2018. La Función Pública la tiene registrada como delegada en Baja California Sur.

3.- Otro caso es la ex priista de León Edith Medina, delegada de la Profeco en San Luis Potosí. En la campaña del 2021 se integró al equipo de Sheffield y fue parte de su planilla de regidores por Morena. La joven abogada capacitada en derecho electoral en el PRI de León fue recomendada por el priista Tomás Bustos para integrarse al equipo de Sheffield Padilla en el 2020.

4.- Edgar Omar Chico Mercado, empresario curtidor en la zona de El Barrio junto con su familia, fue candidato a diputado federal por el Distrito III en León en 2021 y perdió contra Éctor Jaime Ramírez Barba. Ahora es delegado en la oficina de Profeco Zapopan, Tlaquepaque y Colima, aunque en la página de la Función Pública aparece como delegado de Sinaloa.

En agosto del 2021 publicó en sus redes sociales que buscaría proteger al pueblo y su libertad tras ser contratado en la Profeco.

"Para unos, poder significa opresión; para mí, es un elemento constructivo de la protección del pueblo, la revolución de las consciencias y la libertad de la sociedad".

"Seguimos apoyando la Transformación de nuestro país con una nueva encomienda, integrándonos a la Procuraduría Federal del Consumidor como Director de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Tlaquepaque-Colima, a la orden de la ciudadanía y bajo el mandato social de promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, y garantizar el respeto a los principios de equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores", publicó.

5.- Francisco Javier Chico Goerne Cobián fue el subprocurador jurídico de la Profeco hasta el 4 de mayo que la Función Pública lo dio de baja. Chico Goerne es un ex panista de Irapuato que renunció al blanquiazul para sumarse al proyecto de Sheffield en 2018. Actualmente fue rescatado por la Secretaría de Gobernación donde trabaja su primo el expriista y ahora morenista Miguel Ángel Chico. Goerne es delegado de la Segob en Querétaro.

6.- Chico Goerne Cobián tenía como colaboradores cercanos en la Profeco a los leoneses Luis Ernesto Barbosa Ponce en la Dirección General Jurídica Consultiva y Miguel Ángel Armenta Galván en la dirección general de lo Contencioso y de Recursos Humanos. Ambos trabajan en las oficinas centrales en la Ciudad de México.

8.- José de Jesús Montaño Barragán está al frente de la Dirección de Comunicación Social, fue el director de Comunicación Social en la administración de Sheffield como Alcalde en 2009-2012. Desde entonces ha comandado las campañas del político leonés en 2018 y 2021, en las cuales fue ampliamente derrotado por el panismo guanajuatense.

9.- David Aguilar Romero, es el Coordinador General de Educación y Divulgación de la Profeco. También fue colaborador cercano al Procurador desde su administración como alcalde. Su puesto fue en manejo de la imagen del político junto a Jesús Montaño, con quien también hizo equipo en las campañas para gobernador y alcalde.

10.- Roberto Loya de Guanajuato Capital fue delegado de Profeco en Quintana Roo en 2019, renunció en 2020 cuando buscó ser candidato a la alcaldía de Guanajuato Capital, pero en la interna el equipo de los también morenistas Miguel Ángel Chico Herrera y Ernesto Prieto se impuso y designaron a María del Carmen Cano Canchola como candidata. Juan Roberto Loya Hernández regresó a la delegación de Quintana Roo. La Función Pública lo tiene dado de alta como delegado en Profeco Puebla.

11.- Irma Leticia González Sánchez, actual diputada local por Irapuato, fue trabajadora de la Profeco en la Ciudad de México en 2019 y 2020, renunció para competir por la alcaldía de la ciudad fresera. El grupo de Miguel Ángel Chico y Ernesto Prieto impusieron a otro candidato en la interna y la orillaron a luchar por el Distrito XII. En el repechaje fue la candidata a diputada local más votada en el estado y ocupó la cuarta plaza de plurinominales de Morena.

12.- El ex panista Oswaldo García Arteaga Ramírez, traicionó al gobierno de los Villareal en San Miguel de Allende, pues entró en el 2015 con Ricardo y renunció a finales del 2020 con Luis Alberto Villareal, quienes le ofrecieron la dirección de Desarrollo Social y terminó por sumarse al proyecto de Ricardo Sheffield.

El odontólogo García Arteaga buscaba ser el candidato a alcalde en el 2021, pero también se quedó a la mitad del camino ante el bloqueo de la tribu de los Prieto dentro de Morena en el estado. Frustrado, buscó unirse al equipo de campaña del priista Mauricio Trejo Pureco, donde no fue aceptado, sin embargo, Sheffield lo invitó a ser delegado de Profeco en Querétaro.

"Hoy nos sentimos con una nueva responsabilidad que asumí con mucho gusto. Recibí la invitación por parte del procurador Ricardo Sheffield para esta importante encomienda, la de dirigir la oficina de la ODECO en Querétaro.", declaró en su comunicado a los medios de San Miguel de Allende el 25 de febrero de este año cuando tomó el cargo.

13.- La ex regidora priista Vanessa Montes de Oca de León, se sumó a la campaña a alcalde del Procurador en el 2021. Buscó pasar de ser la abanderada de Morena a diputada local en el distrito XXI de León, sin embargo, el partido no le dio la oportunidad. Para finales del 2021 fue nombrada delegada en la ciudad de León en sustitución de Armando Guzmán.

14.- El abogado Armando Guzmán es identificado como colaborador de la Dirección de Movilidad en puestos menores en la administración de Sheffield como alcalde (2009). Sin embargo, se ha mantenido a su lado desde entonces y ha crecido a tal nivel que ahora trabaja en las oficinas centrales como Director General de Verificación y Vigilancia.

Mexicanos contra la Corrupción ligó a Guzmán García como socio de Sheffield de la empresa Lifetime Inmobiliaria SA de CV, creada como despacho legal desde 2011. En el 2019 el abogado dijo que vendió sus acciones a Sheffield.

15.- Bruno Fajardo, quien fuera director de Fiscalización en la administración de Sheffield como alcalde, también sobresale en la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción. Fajardo, quien actualmente trabaja como delegado en Veracruz, al parecer es dueño del 10% de la empresa del Procurador llamada "Operadora Turística La Casa de las Sirenas SA de CV" creada en octubre del 2021, así como de un hotel boutique denominado "La Casa de las Sirenas" que está por abrirse en julio del 2022 en Tlacotalpan, Veracruz.

16.- Rubén Alejandro Aguilar Echeverría, hijo de la regidora de Morena en León Gabriela Echeverria quien está en su segundo periodo en el Ayuntamiento leonés.

El joven fue subdelegado en Quintana Roo en el 2019-2021 y actualmente labora en la Ciudad de México como Director de Análisis de Practicas de Consumo de Telecom.

18.- El padre de Rubén Alejandro, es Rubén Aguilar, amigo de Sheffield y quien también fue candidato de Morena a diputado local por el Distrito Sexto en el 2021 en León, donde perdió ante el candidato del PAN.

19.- El yerno de la regidora Gabriela Echeverría, de nombre Miguel Ángel Moreno Muñoz también trabaja actualmente en la oficina en Puebla como director de zona.

El leonés es egresado de la carrera de mercadotecnia de La Salle Bajío. Después de ser asesor jurídico de los regidores de Morena en León, se integró a Profeco en 2020 donde ha sido alto directivo en las oficinas de Campeche y Tabasco.

20.- Aarón Lira Patlán, ex priista leonés, participó en la campaña de Sheffield del 2021 en León como el coordinador de la avanzada y organizador de eventos, actualmente está registrado como delegado en el estado de Michoacán, según la Función Pública.

21.- Alejandro Hernández es el actual director de análisis de medios en la Profeco desde el 2018. El conductor de noticias en León fue sumado a la campaña a la gubernatura de Sheffield en el 2018 y para el 2021 pidió permiso en la dependencia federal para estar en la campaña a alcalde de León.

22.- Diana Fabiola Piedra Flores, ex panista y colaboradora en la administración de León de Sheffield. Fue directora de Imagen en Comunicación Social bajo las órdenes de Chuy Montaño en el 2009 y actualmente es directora de Difusión en la Profeco bajo las órdenes de Montaño, nuevamente.

23.- Ricardo de la Peña Gutiérrez, se le conoce como un activo colaborador en la campaña de Sheffield en la candidatura para alcalde en el 2021. En Profeco es el coordinador general de Administración. Es hijo del ex diputado priista y candidato a la alcaldía de Guanajuato "Chilo" de la Peña.

24.- El hijo de la diputada local por Morena en el estado, Alma Alcaraz, también es parte de la Profeco. El joven Emanuel Alejandro Valenzuela Alcaraz apenas egresó de la universidad en la Comercial Bancaria de León en 2020 y rápidamente fue contratado por la Profeco en 2021 como Abogado Receptor de Quejas en la oficina de León bajo la administración de Armando Guzmán.

El joven Alcaraz, como se le conoce, ahora está en la capital del país dentro de la Dirección General de Oficinas de la Defensa del Consumidor.

25.- El hijo del priista Fito Pons, el joven Jorge Adolfo Pons Portugal, es otro que también labora en la capital del país dentro de la Dirección General de Oficinas de la Defensa del Consumidor. Fito Pons aportó poco a la campaña de Sheffield en el 2021, pero su amistad le abrió la puerta a su hijo en Profeco.

26.- El hijo del "Pollo" Sergio Pablo Tejada, el también joven Sergio Pablo Tejada González es titular de la Profeco en la frontera de Ciudad Juárez. La Función Pública lo tiene registrado como director de Control de Créditos Fiscales en la Ciudad de México. Tanto el padre "El Pollo" como el hijo "El Pollito", trabajaron en la campaña de Sheffield en el 2021 bajo las órdenes de David Aguilar.

27.- El ex priista celayense Daniel Nieto Martínez, fue ex secretario particular de Sheffield en la Profeco en el 2018. Actualmente es delegado en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. En el 2018 fue candidato de Morena a diputado federal por el Distrito 12 en Celaya, el cual perdió ante el PAN.

En el Ayuntamiento de Celaya se le recuerda como coordinador general de la Secretaría de Ayuntamiento en el municipio el 2016 y 2017. También fue secretario particular de la senadora priista de Sonora, Anabel Acosta Islas y su asesor legislativo.

28.- El ex panista leonés Moisés Macías Torres, quien fuera el director del Parque de Ciencias Explora en la administración de Sheffield (2009), participó en la campaña a gobernador del 2018. Está colaborando en la dirección de Comunicación Social bajo la supervisión de Jesús Montaño. Es la imagen de la dependencia en los laboratorios de análisis e interpreta al personaje Profe Co.

29.- El ex panista Pedro Rangel Magdaleno ocupa el cargo de coordinador de evaluación y seguimiento en la Ciudad de México desde enero el 2019. Fue el director del Instituto de la Juventud en León en la administración de Sheffield. Fue parte de los operadores del PAN municipal de León que se sumaron a su equipo de trabajo del candidato a la gubernatura en el 2018, para movilizar simpatizantes panistas hacia el morenismo.

30.- Rubén Marmolejo Fuentes es actualmente delegado en Aguascalientes. No se le tiene registro en el PAN de León, sin embargo, es conocido en la sociedad guanajuatense por haber sido el delegado de la Sociedad de Autores y Compositores en el estado a principios del 2000. Marmolejo cobraba regalías a los vendedores de discos piratas en los tianguis, supuestamente eran aportaciones para los compositores de la música.

