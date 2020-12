Lorena Alfaro va como precandidata del PAN a la alcaldía de Irapuato

"Al inscribirme en este proceso interno para la selección de candidatos, reconozco que Irapuato enfrenta distintas amenazas que de no atenderse pondrían en riesgo la paz, el desarrollo y nuestras vidas. Es por ello que como madre, hija, hermana y ciudadana irapuatense me he comprometido hace un instante a encabezar la mejor precandidatura a la presidencia municipal de Irapuato, basándome en la identidad, los valores y los principios de mi partido", remarcó.