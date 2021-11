LordPlacas: Esposo de regidora de Morena amenaza a tránsitos de León

León, Guanajuato.- Rubén Aguilar, ex candidato a diputado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y esposo de la regidora Gabriela Echeverría, fue grabado en un video reclamándole a agentes de Tránsito porque lo infraccionaron y le retuvieron una placa de su vehículo.

En el momento de la infracción Aguilar conducía un vehículo Mazda y se ve visiblemente molesto ante los agentes que le están quitando una de las placas al automóvil y les reclama: "No me puedes quitar la placa".

"No me puedes quitar la placa nomás porque tú quieres o hazme mi infracción", dice Aguilar.

Y les insiste.

"Me das mi placa, no me has hecho ninguna infracción"

Ante lo que una de las agentes le dice: "Ya se la están haciendo, se le han pedido los documentos y no los ha proporcionado".

Él contesta visiblemente molesto.

"Le estoy diciendo que me dé un minuto y usted luego luego viene y me quita mi placa".

El esposo de la regidora Gabriela Echeverría se ve que hace una llamada, se desconoce a quién la hizo pero dice al momento de acercarse a la patulla de Tránsito:

"Estoy en las Torres esquina con López Mateos es la unidad 052".

Se acerca a uno de los agentes y le pide su nombre.

"¿Cómo te llamas tú?" y comenta a quien está en el teléfono "Es Alejandro Ramírez".

Y agrega:

"Dile que hable ahorita con el secretario, márcame".

Y al final del video vuelve a decir al agente de Tránsito.

"O sea, por qué me quitas la placa".

¿Quién es Rubén Aguilar?

Fue candidato a diputado por el Distrito VI Local por León y perdió ante la panista Laura Cristina Márquez Alcalá.

El hecho fue captado en video entre el bulevar Juan Alonso de Torres y López Mateos.

