LordInfluyente: Esposo de regidora de Morena amenaza a tránsitos de León

León, Guanajuato.- Rubén Aguilar, ex candidato a diputado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y esposo de la regidora Gabriela Echeverría, fue grabado en un video reclamándole a agentes de Tránsito porque lo infraccionaron y le retuvieron una placa de su vehículo.

En el momento de la infracción Aguilar conducía un vehículo Mazda y se ve visiblemente molesto ante los agentes que le están quitando una de las placas al automóvil y les reclama: "No me puedes quitar la placa".

"No me puedes quitar la placa nomás porque tú quieres o hazme mi infracción", dice Aguilar.

Y les insiste.

"Me das mi placa, no me has hecho ninguna infracción"

Ante lo que una de las agentes le dice: "Ya se la están haciendo, se le han pedido los documentos y no los ha proporcionado".

Él contesta visiblemente molesto.

"Le estoy diciendo que me dé un minuto y usted luego luego viene y me quita mi placa".

El esposo de la regidora Gabriela Echeverría se ve que hace una llamada, se desconoce a quién la hizo pero dice al momento de acercarse a la patulla de Tránsito:

"Estoy en las Torres esquina con López Mateos es la unidad 052".

Se acerca a uno de los agentes y le pide su nombre.

"Cómo te llamas tú" y comenta a quien está en el teléfono "Es Alejandro Rámirez".

Y agrega:

"Dile que hable ahorita con el secretario, márcame".

Y al final del video vuelve a decir al agente de Tránsito.

"O sea porqué me quitas la placa".

¿Quién es Rubén Aguilar?

Fue candidato a diputado por el Distrito VI Local por León y perdió ante la panista Laura Cristina Márquez Alcalá.

Es amigo y uno de los principales colaboradores de Ricardo Sheffield, su hijo es delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tulum, Quintana Roo invitado personalmente por Sheffield para ocupar ese cargo.

El hecho fue captado en video entre el bulevar Juan Alonso de Torres y López Mateos.

