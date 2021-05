Lord Molécula y El Pirata: los presume líder de Morena y aparecen en debate

Carlos Pozos, mejor conocido como "Lord Molécula", y otros "youtubers" criticados por asistir a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador para ponerle preguntas cómodas, se presentaron este martes en la sede del debate entre las candidatas y los candidatos a la alcaldía de León.

Paúl Velázquez ("el falso pirata") y Carlos Domínguez, también del equipo de las "mañaneras", asistieron al evento organizado por Coparmex León. De acuerdo con el testimonio de Carlos Pozos, acudió "para cubrir y reportear el evento".

Sin embargo, los organizadores del debate, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León y de Coparmex, no les permitieron el acceso toda vez que no habían realizado su registro con antelación.

En una entrevista, Lord Molécula, aseguró que él acudió para cubrir el evento y "hacerse de información". Además, aseguró que nadie lo manda y que llegó por su propio pie y recursos.

No obstante, poco antes el propio Lord Molécula y los otros youtubers habían sido "presumidos" por el dirigente estatal de Morena, Mario Delgado.

Luego de que no lo dejaron entrar al debate, Pozos comentó: "Me dijeron que no podía pasar. Como no me registré no pueden hacer una excepción y lo entiendo. No soy López Dóriga o Ciro Gómez Leyva para decir déjenme entrar. No tengo esa proyección, soy una molécula".

CV