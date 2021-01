López Mateos tendrá ciclovía; prueba piloto demostró que es necesaria

León-. El bulevar Adolfo López Mateos sí tendrá una ciclovía, afirmó la dirección de Obra Pública. Luego de que el tema causara controversia entre los ciclistas al finalizar la prueba piloto, es un hecho que se les destinará un carril en una de las principales avenidas de la ciudad.

Por ahora, el anteproyecto para la realización de este tramo avanza. Es decir, la evaluación de la zona donde se realizará la ciclovía, cada uno de los tramos, la infraestructura y ver cómo evitar afectar a los demás involucrados –en este caso a los automovilistas-.

Carlos Cortés, director general de Obra Pública señaló que en cuanto concluya el anteproyecto se presentará la propuesta en las mesas de trabajo que se llevan a cabo con los diferentes sectores involucrados.

A finales de enero se contempla iniciar la revisión para continuar con la integración de las propuestas ciudadanas, detalló el ingeniero. Aunque no hay una fecha tentativa para que la ciclovía esté lista.

"Vamos a darnos todo el tiempo que sea necesario, para atender las observaciones y necesidades de los sectores que participan, y poder iniciar la obra cuando el proyecto sea 100% factible, viable y consensado con los ciudadanos", dijo Carlos Cortés Galván a La Silla Rota.

El tramo de 6 kilómetros comienza en el entronque entre bulevar Francisco Villa y Adolfo López Mateos, termina en Campestre

Lo que sí asegura la dependencia es que la prueba piloto demostró que la ciclovía es necesaria.

"De que se va a proyectar es un hecho, nada más hay que hacerlo de una manera responsable, donde no sea un proyecto unilateral, que sea donde todos estemos involucrados para que al final sea un proyecto de ciudad".

Este tramo comprendía 6 kilómetros de camino, desde el entronque del bulevar Francisco Villa hasta el bulevar Campestre. Con conos y señalética los ciclistas usaron este carril por tres meses, de julio a octubre.

(Foto: Daniela Rodríguez)

¿QUÉ DICEN LOS CICLISTAS?

Karla, una estudiante de 24 años, usa bicicleta todos los días. Ella vive en la colonia Jardines del Sol, cuenta que en ocasiones sus recorridos son largos, y ha preferido este medio de transporte por varias razones: la economía, la pandemia y la rapidez. Para ella, así como para otros ciclistas es de mucha utilidad esta ciclovía.

"Creo que es algo que nos beneficia a todos: en primera por la pandemia, creo que es un buen transporte para reactivar nuestra economía. Otra, es que podemos reducir el tráfico, además sigue siendo un ejercicio y bajaríamos la contaminación. Ayudaría a la salud, que ahorita es lo más riesgoso".

En este punto coincide Enrique, un chico de 23 años, vecino de la colonia León I, que usa la bici para trasladarse a trabajar. Relata lo necesario que es tener este espacio en tiempos de covid-19.

"Creo que deberían apresurarse, porque somos mucha gente la que anda en bicicleta y más en la zona centro, que es una zona recurrente y uno de los bulevares más importantes que conecta a todos lados. También por el medio ambiente y más en estos tiempos de pandemia que la gente necesita hacer deporte, para contrarrestar la enfermedad".

Video del 21 de julio, el primer mes de la prueba piloto

Además de la seguridad como una de las prioridades, hay veces que los tránsitos multan a los ciclistas por no ir por su carril cuando estos "no existen", señala Quique.

"Los riesgos son el ser atropellado, o en otros casos ser multado. Me he enterado que hay retenes de Tránsito en los que quitan bicicletas por no ir en ciclovías, pero no se puede hacer cuando no existen".

Cuando terminó la prueba piloto, colectivos de ciclistas se mostraron molestos por esta decisión, pero el 21 de octubre el Municipio afirmó que esta ciclovía sería permanente luego de realizar 100 encuestas a ciclistas, en dos fechas: el día 20 de julio y el 3 de agosto. Ambas se realizaron en el cruce con las calles Juan Nepomuceno y calle 5 de mayo, zonas con mayor movilidad. La mayoría de los entrevistados dijeron que el uso de la bicicleta es "cómodo" y "económico".

De ahí la iniciativa de planear un proyecto ejecutivo para hacerle modificaciones al tramo. El costo de este será de 1.8 millones de pesos.