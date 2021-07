Localizan a Karla López, así fue su misteriosa desaparición en León

León-. Karla Denise López Cabrera, de 24 años ya está con su familia. La chica que desapareció este lunes, y de la que compartieron fotos en redes sociales ya está a salvo, informaron a La Silla Rota fuentes cercanas a la investigación.

Karla llegó por su propio pie al negocio de sus padres, junto a dos hombres más. La víctima tendrá que presentarse a la Fiscalía para cerrar la investigación; la fuente no pudo dar más detalles pero aseguró que la localizaron hace unas horas.

El último destino de Karla fue Urbivilla del Roble, una colonia al norte de la ciudad. La vieron en la calle Campestre Siempre Verde #220, domicilio en el que vivía con Emmanuel Guillen, y cuatro mujeres más. Sobre él la familia sabe poco, apenas y conocen su rostro, no saben qué relación tenía con Karla.

"No se sabe si es en contra de su voluntad", escribió en Facebook una familiar. La casa de Emmanuel ya estaba "deshabitada" este miércoles, ahí empezó la angustia.





Karla López, 24 años, León, Guanajuato (Foto: Facebook)

SU EXTRAÑA DESAPARICIÓN Y LA RELACIÓN CON LA TRATA DE PERSONAS

El 20 de junio, día del padre, la actitud de Karla cambió por completo. De ser una chica que pasaba tiempo con su familia, que le ayudaba a vender quesadillas a sus papás en el Barrio Arriba, les dijo que recogería sus cosas y se iría a vivir con Emmanuel, un conocido.

Todo fue muy repentino, cuenta la fuente cercana. De la nada Karla decidió irse a una casa de Urbivilla del Roble, ahí vivían cuatro mujeres más. Los familiares describen la casa como austera y "de pánico".

La víctima le ayuda a sus padres en un negocio familiar, ubicado en Barrio Arriba (Foto: Facebook)

Te puede interesar Localizan a Cinthya viva tras cuatro días desaparecida

Sin embargo, por llamadas y visitas de Karla de una u otra forma creían que ella estaba bien. Iba y les decía que no se preocuparan por ella, pero se iba de nuevo.

"Se fue de la nada, una semana antes estábamos arreglando la habitación de sus papás, que se fueron de vacaciones. Ella no se iba a ir de su casa, aparte él por qué trae el celular de ella, ella trae un cacahuatito donde no tiene redes sociales, donde no tiene nada".

La fuente relató que vivía amenazada, cuando los llegó a visitar siempre iba escoltada por Emmanuel quien la esperaba en una motocicleta en la esquina de la casa de sus padres, no saludaba a su familia, además usaba su teléfono celular.

"Yo lo vi con mis ojos, le dije: "Karla dime algo, hazme una seña". Algo está pasando, está amenazada, sé que a lo mejor tomó una decisión, pero creo que todos somos humanos, pero ella no sería de alejarse de su familia, ella tiene tatuado: "la familia es primero".

"Nos decía que no estaba amenazada ni nada (...) pero el lunes que fue a la casa de sus papás y ellos no estaban, lo más seguro que estuviera buscando dinero, se ve ella en las cámaras (de la casa)".

De acuerdo con la fuente cercana la investigación Emmanuel está relacionado con la trata de personas, señalan que tiene antecedentes penales, incluso que cada semana va a firmar la libertad condicional a los Juzgados del Cereso.

"Ella un día que vino, nos dijo, es que antes era una casa mala, pero ya no es. De hecho él está yendo a firmar cada semana a Cepol, él ya tiene antecedentes".

A esto se suma una conversación por mensaje en la que Karla le confesó a un amigo que Emmanuel sería el responsable si a ella le pasara algo.

"Un amigo de ella nos dice que fue a pedirle asilo a su casa, ella ya había mandado una conversación donde le pone que si le pasa algo que fue él (Emmanuel) Karla no era así, no sabemos con qué la tengan amenazada".

"Ella no se iba ir de su casa (...) Algo está pasando, está amenazada, sé que a lo mejor tomó una decisión, pero creo que todos somos humanos", relató la fuente minutos antes de dar la noticia de su localización.

LA FUERON A BUSCAR A LA CASA Y ESTABA VACÍA

Justo este lunes cuando ya no tenían noticias de Karla, su familia empezó a acelerar la búsqueda, y es que la víctima fue a la casa de sus padres por ropa para irse de nuevo con Emmanuel.

Emmanuel Guillen, el hombre señalado y sospechoso por familiares de Karla (Foto: Facebook)

Te puede interesar Desaparece Cinthya Hurtado, una leonesa de 29 años

Ya el miércoles, desesperados y con angustia, sus familiares fueron a la casa de Emmanuel a buscarla. Aún había personas ahí, entre ellas Emmanuel, pero les dijo a los parientes que Karla ya tenía una semana sin vivir ahí. Un día después, o sea este jueves, la casa ya estaba deshabitada.

"El mismo miércoles llegan a buscarla a la casa, todavía había personas en esa casa, él dijo que ya tenían una semana que ya no vivía con ellos, que ya se había ido (...) regresaron el miércoles y ya no había nadie en la casa".

En ningún momento pidieron una remuneración económica a cambio de Karla, pero los familiares recibieron la llamada de un hombre este miércoles, desde su celular.

Y ayer, una mujer llamada Noemi le dijo a una amiga de Karla que ella estaba bien, y que estaba ahí por su propia voluntad.

Cinco días desparecida, incomunicada y con sus familiares en pena, finalmente Karla está en su casa. Se desconoce si fue víctima de trata de personas, será la Fiscalía de Guanajuato quien cierre el caso.