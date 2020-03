Lo que se sabe de la estructura del cártel de ´El Marro´

El huachicol es un delito que ha hecho perder al país millones de pesos. Además de que grandes tragedias, a causa de esta peligrosa práctica, han cobrado la vida de miles de personas. Detrás del robo de combustible, existen numerosas células criminales que se dedican a distribuir el hidrocarburo, con la finalidad de generar ganancias de lo extraído ilegalmente. En este caso, relataremos lo que se sabe de la estructura del Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortíz, alias ´El Marro´. La organización criminal que robo 1.5 millones de pesos mensuales a los ductos de Pemex en Guanajuato.

Los papás de ´El Marro´

Te puede interesar Así capturaron al papá de "El Marro"

´El Marro´ es hijo de Rafael Yépez y ´Lucha´ Ortiz. Don Rafael fue detenido la noche del jueves 5 de marzo. El señor conducía una camioneta robada. Al ser interceptado y cuestionado por los elementos de la policía, Don Rafael dijo llamarse de otra manera. El señor pretendía no ser reconocido. Pero los astutos agentes inmediatamente lo identificaron, como el papá de José Antonio Yépez Ortiz.

Don Rafael Yépez quedó detenido y se implementó un fuerte operativo para evitar su rescate. Por su parte, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad de la federación, confirmó el hecho un día después. El secretario no dio detalles sobre el proceso que seguirá el criminal. Don Rafael continúa detenido.

En cuanto a la mamá del peligroso criminal, lo último que se supo fue lo obtenido de una conversación interceptada por las autoridades. Los protagonistas eran la señora ´Lucha´ y ´El Marro´. La señora pedía hablar con su hijo fugitivo, también preguntaba sí había comido. La llamada se hizo pública el 22 de octubre de 2019. Doña ´Lucha´ le pedía a su hijo que "se recogiera para la casa", porque ahí, "estaban todos pendientes". Él contestó, que no podía regresar, argumentó que "no iría para allá. Pues allá estaban los gendarmes. Allá, en la Virgen", especificó.

La señora se tuvo que ir del que fue su hogar toda la vida. Allá en San Antonio de los Morales, una comunidad del municipio de Juventino Rosas en Guanajuato. De acuerdo a información de los vecinos, Doña ´Lucha´ se retiró porque la policía no la dejaba en paz. Se desconoce dónde se encuentra.

Karina Mora Villalobos, esposa de José Antonio Yépez Ortíz

Te puede interesar Karina, la desconocida esposa de "El Marro"

De Karina Mora Villalobos, esposa de José Antonio se sabe que recién logró evadir la justicia. La mujer fue capturada en un operativo en el poblado de San Miguel Octopan en Celaya. Karina fue capturada junto a tres personas más, de las cuales 2 fueron identificadas como integrantes del cártel. Una mujer, llamada Serafina se identificó como la cocinera del criminal fugitivo y de su familia. César, se identificó como el Jefe de Seguridad de ´El Marro´ y su familia. De la cuarta persona no se esclareció su relación con el cártel.

Sin embargo, la esposa y los 3 integrantes del CSRL fueron liberados. Las órdenes de cateo no correspondían al domicilio donde se logró la aprehensión. Un juez federal ordenó su liberación.

De los papás de José Antonio, así como de su esposa se desconoce su labor dentro del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Los segundos al mando en el Cártel de Santa Rosa de Lima

Te puede interesar Sobrinos de alcalde, los otros líderes de Cártel de "El Marro"

En marzo de 2019, autoridades del gobierno federal revelaron una parte de la estructura del cártel liderado por ´El Marro´. Como segundos al mando aparecieron los hermanos Lara Belman, conocidos como Fabián ´La Vieja´, Noé ´El Puma´ y Luis Ángel ´El Tortugo´. Aunque no se tiene claro el parentesco de los hermanos con Yépez Ortiz, se sabía que entre los 4, la confianza predominaba.

Para los primeros días de diciembre del mismo año, autoridades cercanas a Fiscalía de Guanajuato, revelaron que de las investigaciones al CSRL se supo que la relación entre ´El Marro´ y ´El Puma´ se había acabado. La filtración de la llamada entre Noé Lara y el ex presidente de Cortazar hizo enojar a ´El Marro´. Motivo por el que Noé tuvo que huir del estado. También se supo que ´El Puma´ pidió asilo al cártel de Sinaloa.





Los otros dos hermanos Lara Belman se encuentran detenidos. ´El Tortugo´ fue capturado el domingo 16 de febrero de 2020 y fue identificado como el jefe de la plaza de San Miguel de Allende del CSRL. Con él, detuvieron a 3 marinos en activo que sostenían un charla con el criminal. Mientras que Fabián ´La Vieja´, fue detenido días después en la carretera libre Rosarito-Ensenada en Baja California. La captura se dio durante el cateo a un condominio, en el que aseguraron armas y varias dosis de droga.

De los hermanos Lara Belman, le seguían en la estructura organizacional, Eliseo ´El Titi´ líder de los sicarios del cártel y Armando ´El Miclo´ jefe del grupo de choque y sanguinario descuartizador. ´El Tití´ fue señalado como uno de los principales colaboradores de ´El Marro´, fue detenido en abril de 2019 en la comunidad de Neutla en el municipio de Comonfort. ´El Miclo´ fue detenido la tarde del jueves 5 de marzo de 2020, por elementos de la Fiscalía General del Estado.

Un tío de los Lara Belman y hermano del alcalde de Villagrán Juan Lara Mendoza, fue identificado como chofer del cártel. José Mario Lara Mendoza alias ´El Magia´ es uno de los hombres más buscados en Guanajuato por el delito de robo calificado. Se desconoce si el prófugo, continúa laborando para ´El Marro´.

La joven sobrina de ´El Marro´ que no aparece en la estructura

Te puede interesar Detienen a presunta sobrina de "El Marro" en Apaseo El Grande

Para los primeros días de febrero, del año en curso, se supo que una sobrina de ´El Marro´, identificada como Denisse Yépez de 22 años, fue detenida en Apaseo el Alto. La joven circulaba en una camioneta con reporte de robo junto a otra mujer. Al momento de ser detenidas, se les aseguraron armas y explosivos de uso único del Ejército. Así como equipo táctico y chalecos antibalas. Las jóvenes fueron identificadas como integrantes del CSRL. De Denisse, se desconoce su labor en la célula criminal.

Los encargados de pagar y organizar los bloqueos en Santa Rosa de Lima

Te puede interesar Dejan libres a cuñada y concuño de "El Marro"

En la organización de los bloqueos en las comunidades identificadas como territorio de ´El Marro´, estaba asignada la cuñada del delincuente, Angélica Mora Villalobos y su esposo Javier, quien se desempeñaba como Policía Federal. La pareja fue detenida en marzo de 2019 por portación de armas. También fueron acusados de ser quienes pagaron a los pobladores de Santa Rosa de Lima para organizar bloqueos. Además fueron señalados de venta de droga, extorsión y secuestro. A pesar de los señalamientos, los dos delincuentes fueron liberados cuatro días después de su aprensión. También por consigna de un Juez Federal.

La operación financiera del CSRL

Te puede interesar Esta es la estructura criminal de "El Marro"

Lo que se sabe de la operación financiera del cártel es que las cuentas de Celaya estaban asignadas a Karem Lizbeth Yépez Ortiz, y a su esposo Santiago González Martínez, alias ´El Bachicha´. Para el sábado 11 de enero de 2020 el nombre de Karem saltó a la luz una vez más. Se rumoraba que la hermana de ´El Marro´ podía estar entre las víctimas del ataque a una boda en la comunidad de Pelavacas en Celaya. Esta información no fue confirmada por las autoridades. Y de los cuerpos no se logró obtener respuesta, pues fueron retirados del sitio, por los mismo familiares. La hermana del huachicolero y su esposo se han mantenido con perfil bajo, pues de ellos se sabe poco. Sus fotos no circulan por la red.

De la operación financiera se desprende el área de nóminas a halcones. En esta asignación, la responsable fue señalada como la suegra de José Antonio y mamá de Karina Mora, esposa del delincuente. En un cateo realizado en la casa de la mamá de Karina, en el fraccionamiento Álamo Country Club se localizaron sobres amarillos, tipo nómina, con el sello del Cártel de Santa Rosa de Lima. Sobres en los cuales se leía la leyenda, ´Halcones el Álamo´. El domicilio fue asegurado y de la suegra de ´El Marro´ se desconoce su ubicación.

Conocer el verdadero funcionamiento de una estructura criminal sin formar parte de ella es complejo. Solo se sabe lo que las autoridades dan conocer.