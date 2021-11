Lo que queda del Hotel La Estancia: instalaciones vacías y 20 meses de cierre

León-. Un predio enmallado, vacío y a punto de ser vandalizado es ahora la nueva cara del Hotel La Estancia. De estar en una de las mejores ubicaciones, en el centro de la ciudad, pasa a las penumbras, pues lleva 20 meses cerrado.

La Estancia es uno de los nueve hoteles de León que cerraron desde que comenzó la pandemia. Del total, dos ya reabrieron, detalló a La Silla Rota el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León Juan Pablo Rocha.

"Nos anunciaron el cierre temporal indefinido (La Estancia), y ya tiene un año ocho meses (...) como cerraron el hotel ya no tenemos contacto y comunicación con ellos, desde marzo del año pasado".

Ubicado en pleno bulevar Adolfo López Mateos, en la colonia La Martinica, y a un costado de su hotel "hermano" La Nueva Estancia, La Estancia sigue a puertas cerradas desde que inició la pandemia, en marzo del 2020.

Por fuera es color blanco y pasa desapercibido para algunas personas, ya no tiene la imagen que se relaciona con un hotel. Ahora hay mallas que circulan su perímetro como si se tratara de un viejo estacionamiento. Su espectacular color verde que da paso a la entrada dejó de encender las luces.

La gente transita por ahí y ni siquiera voltea a ver el hotel o el grande reloj que marca las horas en uno de sus muros de cantera. En otro de sus anuncios donde se lee: "tarifa de temporada" ahora hay un tag, la firma de un grafitero.

El hotel que da un poco de "vida" a este tramo es La Nueva Estancia, el establecimiento "hermano" que está a un lado y que sí está en función. Ahí hay trabajadores recibiendo a los huéspedes y un ir y venir de autos que reactivan la circulación en la zona.

EXEMPLEADOS PELERON LIQUIDACIÓN

En diciembre del 2020, y septiembre del 2021 entre 20 y 40 de empleados se quejaron por el despido laboral sin liquidación. Frente a medios de comunicación pidieron "justicia laboral" por no haber recibido un finiquito ni el pago correspondiente a sus prestaciones.

"Literalmente nos echaron, no nos liquidaron" (...) Luego se usó el pretexto de la pandemia y ya no pudieron abrir, pero el gerente general cobró los sueldos y no se los entregó al personal, sino que se los embolsó", relató Flavio Mendoza, secretario general del sindicato de trabajadores hasta el 2018 a Periódico Correo, en septiembre pasado.

"CIERRE TEMPORAL INDEFINIDO" ¿CUANDO ABRIRÁN?

Cuando el gerente del Hotel La Estancia, Armando Rocha, anunció que cerrarían, se definió a los trabajadores y a la Asociación de Hoteles y Moteles como un "cierre temporal indefinido". Un cierre provocado por la crisis económica que trajo el covid-19 y que se prolongaría hasta un año ocho meses. Hasta ahora las puertas siguen cerradas y se desconoce si ya liquidaron a los empleados.

Juan Pablo Rocha confesó que hace poco el gerente del hotel le dijo que abrirían de nuevo, pero no precisó en qué fecha. "No me precisó fechas, si regresarán con la misma marca, me dijo que lo están analizando".

La Estancia ya no es parte de la Asociación de Hoteles y Moteles, perdió su registro tras el cierre indefinido.

EN LEÓN HAY 160 ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

En León hay 160 establecimientos de hospedaje: entre moteles, hoteles, casas de huéspedes y hostales. Del total solo 60 están afiliados a la Asociación que preside Juan Pablo Rocha.

De esta cantidad nueve anunciaron su cierre definitivo, pero en agosto pasado dos de ellos reabrieron: NH Collection y City Express Junior, ambos ubicados en el bulevar Adolfo López Mateos.

A 20 meses de la llegada de la pandemia hay muchos negocios que aún no se recuperan de la crisis económica, entre los sectores más afectados está el turismo que llega a través del Aeropuerto Internacional del Bajío que sigue mostrando un efecto negativo, pues las cifras están muy lejanas de lo que fue el 2019, incluso este año se puede terminar por debajo del 50% en ingresos según las cifras de la Secretaría del Turismo de Guanajuato, lee el especial de LSR aquí.

FOTOS: LA SILLA ROTA