Lo bajan del camión por tocarse frente a pasajera

"No sólo desapareciéndonos o matándonos nos agreden. Y en esta ocasión le tocó a Giselle, ella nada más iba a su casa, se subió a un Flecha Amarilla como lo hacemos miles, pero como a muchas le tocó un tipo en el asiento de al lado, masturbándose, no la tocó, no la violó, no la mató, pero esto también es agresión y quién sabe cuántas veces ya lo había hecho", se puede leer en la publicación del video en las redes sociales.