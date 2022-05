Llegan 200 soldados más a Celaya; operan en la región Laja Bajío

Celaya.- Este lunes, 200 elementos más del Ejército Mexicano se incorporaron a labores de seguridad en Celaya, en donde participarán de manera conjunta con la Guardia Nacional y la policía municipal en labores de vigilancia y prevención en zonas conflictivas. Sin embargo, no todos se quedan, pues algunos van a municipios aledaños a realizar estas mismas labores.

Por la mañana, el área de Comunicación Social de la XVI Zona Militar informó sobre el arribo de 200 elementos más de las fuerzas castrenses a Celaya, y que incluso a su momento de arribo realizarían un recorrido por las principales calles y avenidas como lo han realizado contingentes anteriores que también llegaron al municipio.

Pero un par de horas después, el presidente municipal, Javier Mendoza, explicó que no todos los elementos se quedan en Celaya para participar en labores de seguridad.

"En la mañana tuve oportunidad de ver la llegada del convoy de elementos que nos hacen favor de enviar de la Sedena, aunque no vienen específicamente para Celaya, recuerden que aquí es base, aquí están y se quedarán los que sean necesarios, y el resto tendrán que ir a atender otros municipios que se hacen a petición de parte de cada uno de los municipios", manifestó el Presidente Municipal.

"Esto es muy dinámico, a lo mejor ahorita están y al rato no. Depende de las necesidades de los municipios y se desplazan de inmediato, el número de elementos que hay en Celaya es dinámico y a cada momento puede cambiar"

En relación a la cabeza de un hombre que apareció la mañana del sábado afuera del mercado Morelos, en plena zona centro de la ciudad, dijo que el tema está en manos de la Fiscalía y desconoce los avances.

Insistió en que gracias a los trabajos de prevención van a la baja algunos otros delitos patrimoniales como el robo de vehículos, a casa habitación, a negocio o transeúnte. Y además se implementan acciones para tratar de prevenir otros delitos como extorsiones y homicidios.

"La mayor parte de los delitos patrimoniales van a la baja, no es un síntoma de que no tengamos éxito en algunas estrategias de seguridad. A lo mejor ustedes no los ven o la gente no los ve, pero es parte de las estrategias. No forzosamente personal de seguridad lo van a ver uniformado, son estrategias".

JP