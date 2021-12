Llega SAT a tianguistas: "A veces sólo nos alcanza para comer", dice un vendedor

León.- El levantarse a las cuatro de la mañana para ir a vender ropa a los tianguis de León, ya no le es suficiente a Jorge Portillo para salir en sus gastos mensuales, y saber que a partir de 2022 tendrá que pagar más impuestos, le irrita el ánimo.

Con la entrada en vigor del Régimen de Confianza, los comerciantes informales deberán de cumplir con más impuestos a partir del siguiente año.

Ello implica que los negocios como los de Jorge, deberán formalizarse y, con ello, realizar sus aportaciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Siempre nos han cobrado cuota por piso y plaza. Está bien que paguemos impuesto, pero a veces las ventas están muy jodidas. Sí nos van a apretar el cuello, está de la chingada, ¿me entiendes?", señaló.

"Está prácticamente difícil, porque la situación es que se supone que en diciembre están bien las ventas, pero ahorita están quebradas. El comercio ambulante fue de los más perjudicados a nivel nacional porque a todos se les estuvo dando un porcentaje de su salario. A nosotros no, nadie nos daba".

El comerciante señaló que el Gobierno Federal debe de considerar la recuperación de los negocios para cobrarles impuestos.

"El gobierno nos tiene que dar una chanza para alcanzar a recuperar algo. Muchos le debemos a los proveedores, a los que nos surten. Si yo no trabajo, los que me hacen el pantalón, no avanzan", dijo.

Señaló que de momento no han visto a personal del SAT tratando directamente con los comerciantes en los tianguis.

Pero opinó que para los vendedores ambulantes no es agradable pagar aún más impuestos, puesto que en algunos casos solamente les alcanza para comer.

"Ya tiene tiempo que están diciendo que van a meter a los comerciantes al régimen para pagar. No sé cómo le vamos a hacer si a veces solamente nos alcanza para comer", expresó.

