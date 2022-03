Llega la "Rebelión" a León, la obra que sacude el ego en voz de Roberto Mosqueda

León-. Si habría que describir la obra de teatro Rebelión se resumiría en una sacudida mental para cuestionar el sistema que nos rodea. El actor leonés Roberto Mosqueda escribió una historia impresionante que retrata el ego humano, además de la realidad contemporánea como la desaparición de mujeres. Este sábado es la última función.

Rebelión es una obra unipersonal en la que el actor combina el teatro y la danza para narrar una historia pura y cruda. Escrita por Roberto Mosqueda y producida por Paola Arenas, este proyecto fue beneficiado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

Roberto Mosqueda personifica a un sabio líder de una revolución social que buscó librarse del cruel gobierno que los dominaba, El Régimen.

La historia empieza con la escena de un anciano que cuenta su participación en la revolución de su época. Roberto sale al anfiteatro con un bastón a detallar los episodios en los que la gente era manipulada por El Régimen, todo en voz de un anciano experimentado.

Roberto repasa cada escena convirtiéndose en Badi, el protagonista revolucionario.

Con unos botes de plástico, una máscara improvisada y unas luces que se encienden en el momento clímax de la historia, Roberto Mosqueda deja boquiabiertos a los asistentes, quienes lo miran desde el anfiteatro y al aire libre.

El ego viene a protagonizar esta obra, bajo el nombre de nodo. El actor profesional, cuestiona la maldad, la crueldad, el egoísmo y el poder del ser humano.

¿Es posible librarse del régimen político? Roberto Mosqueda contesta a La Silla Rota.

"Cuando escribí la obra no me sentí con la capacidad de tener una respuesta, yo creo que esa respuesta nos toca contestarla en grupo (...) esa pregunta me mueve tanto porque quisiera decir que sí, mi deseo es que sí sea posible la Rebelión, que sea posible un mundo diferente, que sí podamos erradicar al nodo (ego humano) y si no, al menos domarlo".

Esta obra tiene mano de mucha gente, no solo soy yo, dice Roberto Mosqueda.

"Si en conjunto pudimos hacer todo este amasijo creativo, yo creo que socialmente podríamos hacerlo, yo sí estoy convencido de que solo cruzando el desierto de las renuncias y viviendo en la selva del silencio lo vamos a poder encontrar, porque hay tanto ruido que no tenemos la capacidad de escuchar".

Otra problemática social que retrata, en sus propias palabras, es la falta de valor y respeto a los ancianos, a quienes define como la voz de la experiencia y que en ocasiones son olvidados o se les resta importancia.

Con teatro contemporáneo e interactivo, Roberto Mosqueda pone sobre la mesa las problemáticas políticas, sociales y culturales.

El equipo de Rebelión vive su primera gira nacional, que arrancó en León con tres funciones: 3, 4 y 5 de marzo. Este sábado será la última función en el Centro Cultural México Plaza en Puerta Bajío, rumbo a la salida a Lagos. De aquí se irán a presentar a otros estados como Guerrero.

¿QUIÉN ES ROBERTO MOSQUEDA?

El actor profesional Roberto Mosqueda es originario de León. Es Licenciado en Estudios Humanísticos y Sociales, graduado del Summa Cum Laude por la Universidad de Monterrey. Actualmente reside en la Ciudad de México.

Se ha desarrollado como actor y bailarín en producciones de teatro, danza, ópera, cine y televisión. También ha explorado la dramaturgia, la gestión y la producción.

Mosqueda es el escritor y creador de obras como "Flores para los muertos", "Esto NO es sobre discriminación", "Los pies del faro" y "Post Data" -que se han presentado en plataformas como el Festival Internacional Cervantino, la Muestra Nacional de Teatro, el Encuentro de Amantes del Teatro y el Encuentro Latinoamericano Danza á Deriva, según su semblanza.

En sus obras siempre ha trabajado de la mano de Paola Arenas, quien ha producido sus proyectos. En la gestión cultural Donají López.

Este sábado podrás ver la última función de Rebelión en León, en el anfiteatro del Centro Cultural México Plaza, en Puerta Bajío a las 8 p.m. puedes consultar aquí costos y detalles.