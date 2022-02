Llama Sánchez Castellanos "cínica e Ignorante" a regidora de Morena

León.- El informe del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) en sesión de Ayuntamiento, provocó una discusión entre la regidora de Morena, Gabriela Echeverría González y el síndico José Arturo Sánchez Castellanos. La discusión llegó posteriormente al conocimiento de los legisladores de Morena, quienes condenaron la actitud del síndico y dieron su apoyo a la regidora.

Los dimes y diretes entre el síndico y la regidora se dieron durante la sesión en la que rindió informe el presidente del Consejo de Sapal, Jorge Ramírez Hernández, donde la regidora Gabriela Echeverría lamentó que no haya tenido la sensibilidad con los familiares de los cinco trabajadores fallecidos en la planta de tratamiento en noviembre del 2020.

La regidora celebró que Jorge Ramírez habrá de salir del Consejo, porque aseguró que de no ser por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, y el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, no hubiera llegado a un acuerdo con los familiares de los fallecidos.

"El caso de la planta Ecosys es un ejemplo de lo podrido que hay detrás de un sistema que ha manejado a su antojo... pedimos su renuncia, escuché que ya se va, me da mucho gusto por su indolencia e insensibilidad... encima culparon a los mismos trabajadores por su propia muerte", señaló la regidora.

Una vez terminó la intervención de la regidora, Sánchez Castellanos pidió la palabra para decirle a la edil: "A usted regidora le debería de dar vergüenza lo que acaba de decir, su cinismo es del tamaño de su ignorancia... muy común en usted decir cosas sin fundamento y pruebas, y el asunto del accidente, que es eso, un accidente, con una ligereza empieza a hacer juicios".

Al proseguir, cuestionó a la bancada de Morena por no entender la ley, pues aseguró que la ley no le permite a Sapal hacer un pago mayor al establecido, y de ahí que se tuvo la intervención de la Alcaldesa y se logró una compensación extra para los familiares de los fallecidos.

El síndico refirió que el Gobierno Federal ha sido cruel con el tema de pandemia y ahí sí los ediles de Morena no alegan, ni hacen juicios.

A lo que, la regidora Gabriela Echeverría le reviró señalándole que defiende los intereses de grupos y empresariales y no del bien común o superior.

"Tenga cuidado cómo se dirige a mí porque ya tiene una denuncia y ya se le hizo costumbre llamar a las mujeres mentirosas e ignorantes", le advirtió la morenista.

A lo que el Síndico le respondió: "no venga con argumentos feministas aquí, a decirme a mí lo que puedo y no puedo decir (...) si usted viene aquí y miente le voy a decir que está mintiendo, no porque sea mujer me voy a detener".

Incluso ante la denuncia le recalcó, no estaba enterado, "si quiere vaya y presente la suya".

Tras varias intervenciones de otros ediles en el tema de Sapal, la discusión continúo entre el síndico y la bancada de Morena; sin embargo, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez les solicitó a todos que no se excedieran del tiempo de 5 minutos en cada intervención.

COMUNICADO DE LEGISLADORES DE MORENA

A través de un comunicado, los legisladores locales de la fracción parlamentaria de Morena condenaron la actitud "misógina, prepotente y altanera" del síndico del Ayuntamiento de León, José Arturo Sánchez Castellanos, en contra de la regidora, Gabriela Echeverría González.

Señalan en el comunicado: "Qué rápido se le pasó esa etapa de querer buscar el bien de todos los leoneses señor síndico, ya regresó a defender los intereses de unos cuantos, y peor aún, de un personaje tan mal calificado como el Presidente de Sapal, mismo que ya hemos expresado en tribuna".

Y añaden: "En plena sesión de Ayuntamiento, usted le llamó ´cínica e ignorante´, pero en realidad ella es valiente y honesta, pero que le quede claro, Gaby no está sola, las y los diputados de Morena estamos con ella y la apoyaremos en todas las instancias, porque este tipo de actitudes no se pueden permitir en pleno año 2022".

JP