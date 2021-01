Lindo y leal, el recuerdo que dejó Kevin en Ibarrilla antes de morir

León-. "Kevin era una persona súper linda, siempre te daba el apoyo y siempre estuvo ahí cuando lo necesitabas", cuenta Sara, amiga y vecina de Kevin Christopher Guillén Hernández, quien murió a los 15 años tras caer a un pozo de agua de 10 metros, en la comunidad Mesa de Ibarrilla.

De tez morena, alto y delgado, así era Kevin. En redes sociales revelaron el rostro del adolescente, cuando desesperadamente lo buscaban luego de que él y sus amigos intentaran escapar de un asalto, este viernes 8 de enero, en la colonia mencionada.

(Foto: Facebook)

Su amiga recuerda los últimos momentos que vivieron juntos. Ambos viven en la misma colonia, y se conocieron por un amigo en común.

"Me lo presento un amigo; ese día jugamos futbol, después nos fuimos conociendo más porque estábamos en la secundaria (...) Fue muy leal, jugábamos juegos en línea y siempre festejamos cuando ganamos... hacíamos ejercicio juntos".

Cruz Rora, Protección Civil y Bomberos durante las labores de rescate, el viernes 8 de enero (Foto: Periódico AM)

Kevin estudió en la Telesecundaria 581 de la colonia Ibarrilla. Era un amateur del fútbol y también le gustaban los juegos online. En su perfil de Facebook se nota su amor por la naturaleza. En octubre del 2020 colgó una foto en la que posa de espaldas frente a un lago, sentado en una piedra contemplando el atardecer.

"Siempre me hacía reír con sus ocurrencias y se reía de mis chistes aunque fueran malos", recuerda Sara.

MENORES HUÍAN PORQUE "LOS IBAN A MATAR"

El chico de 15 años perdió la vida dentro de un pozo de agua, en el que se cayó por intentar huir de "ladrones armados" mientras estaba con dos amigos —de entre 10 y 15 años— , así lo reportaron medios locales.

Fue este viernes, cerca de la 1 de la tarde cuando cuatro adolescentes sufrieron un intento de asalto, cerca de la comunidad La Tinaja —se dice que los hombres cargaban un arma de fuego, no se sabe cuántos eran—.

(Foto: Facebook)

En su intento por escapar, los adolescentes corrieron en diferentes direcciones porque "los iban a matar", contaron las víctimas a El Sol de León. El amigo de Kevin cuenta que cuando pasaron cerca de una fosa de agua le perdió la pista a la víctima.

"Según esto por tratar de correr y que no los alcanzarán (Kevin) saltó entre unas piedras, pero no sé imaginaba que estaba el pozo y cayó", Sara detalla la versión de los hechos que le dieron.

En redes la búsqueda comenzaba, las fotos de Kevin comenzaron a compartirse.

Eran las 6 de la tarde y Kevin seguía extraviado, fue entonces que reportaron al número de emergencias. La Policía Municipal pidió apoyo para las labores de rescate. Protección Civil, Cruz Roja, y Bomberos trabajaban la noche del viernes con una sola finalidad: encontrar a Kevin.

Otra de sus amigas le dedicó un mensaje de despedida en redes

ANUNCIAN EL FALLECIMIENTO DEL MENOR

La noche parecía larga para los familiares del adolescente, las horas pasaron. Fue el sábado por la tarde cuando la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) informó que Kevin fue encontrado muerto el mismo viernes.

"A las 23:00 horas, las unidades de rescate localizan el cuerpo del menor, el cual ya no cuenta con signos vitales, se canaliza a Policía Ministerial para lo correspondiente".

La comunidad Mesa de Ibarrilla se ubica a 18 kilómetros del centro de León. Ahí viven apenas 200 personas

La Silla Rota buscó a los familiares del menor. Eugenio Rivera, de 34 años, dijo ser cuñado de Kevin, pero no dio mucha información. "No puedo dar tantos informes porque como fue un intento de asalto, mejor si quiere marcarle a su hermano, no vaya yo a regarla". Al contactar al familiar directo no se recibió respuesta en la llamada.

Sara es de las personas más cercanas que decidió recordarlo y contar los detalles de amistad.

"El último día que lo vi fue el jueves, un día antes del que falleció. Estaba jugando fútbol, lo saludé, pero no escuchó, estaba muy concentrado".