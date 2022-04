¿Limpiar tu auto sirve para protegerte contra la Covid? esto dicen los expertos

León.- Algunas personas, con la intención de protegerse contra la Covid-19, desinfectan constantemente su vehículo y recomiendan hacer lo mismo. Expertos en infecciones y virus, como el doctor Macías, revela si esto sirve o no, y cuál es la mejor forma de proteger este ambiente.

El especialista, Alejandro Macías informa que no, que en realidad limpiar el auto no garantiza una protección contra el coronavirus, esto debido a que el virus no se propaga por superficies.

"Limpiar frecuentemente el interior de tu vehículo, no previene el contagio de la Covid-19, pues es una enfermedad que se transmite por el aire", indica.

Recomienda usar cubrebocas dentro del vehículo y ventilarlo. El virus está presente en la saliva, la cual puede salir del cuerpo no solo al estornudar, sino incluso al hablar. Cuando las gotas de este fluido se esparcen, se mueven a través del aire, y es en este momento en el que se respira. La mascarilla evita que el virus entre a otros cuerpos cubriendo boca y nariz.

El peligro de sanitizar espacios cerrados

Rociar algún lugar con sanitizante, lejos de ayudar, puede tener efectos adversos a la salud. Este método que muchos consideran una medida antiCovid puede generar problemas cutáneos o respiratorios en gente susceptible.

En 2020, la Secretaría de Salud federal señaló que "la inhalación de sustancias desinfectantes puede causar, entre otras cosas, daños a las vías respiratorias, tos, estornudos e irritación de los bronquios, desencadenar ataques de asma, producir neumonitis química e irritación en piel, ojos y mucosas".

Según expertos, rociar estos espacios puede hacer sentir a las personas un efecto placebo, es decir una sensación falsa de eficacia y protección. La falsa seguridad puede conllevar a que las personas descuiden las recomendaciones esenciales como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y practicar la sana distancia.

