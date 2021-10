Limitan venta de cerveza en supermercados, 3 Six por familia

En el pasillo de licores y bebidas de las tiendas de Walmart, la cerveza es de las más solicitadas. La gente quiere asegurarse que esta bebida esté en su refrigerador para pasar la cuarentena.

Las dudas sobre la venta de cerveza comenzaron a partir del rumor de una Ley Seca en León. Aunque las autoridades ya confirmaron que es falso, la gente se preocupa y ha asistido a los supermercados para surtirse de estas bebidas.

Por eso en las tiendas de Walmart las compras son limitadas, y entre las cervezas apiladas se lee:

“Estimado cliente, para favorecer a un mayor número de familias, la venta de cervezas se limita a 3 piezas por familia. Agradecemos su comprensión”.

O sea que las personas tienen derecho a comprar tres six de cervezas, no más. El síndico Christian Cruz aseguró que en León no habrá Ley Seca. Que estas medidas no han sido autorizadas por el Municipio. Advirtió que es una noticia falsa. A pesar de ello, los leoneses guardan en su carrito latas y botellas de cerveza, “por si las dudas”. La gente quiere abastecerse de alcohol.

?? ATENCIÓN ?? | Ten cuidado con las noticias falsas, evita compartir información no verificada, consulta los canales y fuentes oficiales como la página del @municipio_leon https://t.co/BcuGXbH4xI pic.twitter.com/aMXSKPbBEA — Christian Cruz (@CCV_GTO) April 2, 2020

Este rumor partió de la decisión que otros estados han tomado, como Nuevo León, Campeche y Tabasco. Ahí pararon la producción, distribución y venta de cerveza, pues para el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ la cerveza no es un producto esencial de la canasta básica. Suspendió su venta para evitar la asistencia de los trabajadores y la propagación del Covid-19.

En Guanajuato capital ya se anunció que no habrá Ley Seca. Las autoridades ya confirmaron que se trató de un rumor. Pues en León tampoco se tomarán estas medidas. Al parecer la gente desconoce esta información, y quieren asegurarse de llevar cervezas a casa.

IO