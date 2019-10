¿Licencias de conducir permanentes en Guanajuato?

En abril de este 2019, el diputado de Morena Ernesto Prieto presentó una iniciativa que contempla modificar la Ley de Movilidad del Estado, estableciendo que las licencias de conducir tipos A y D ya sean permanentes con las siguientes consideraciones: la licencia tipo A, para camionetas y vehículos compactos, transporte particular o mercantil que no exceda los 10 asientos o de carga cuyo peso no exceda de tres y media toneladas. Licencia tipo D, que autoriza conducir motocicletas, cuatrimotos y otros vehículos similares.

La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado de Guanajuato se abrió el debate sobre estas reformas. Por su parte, la fracción de Morena argumentó que esta propuesta de que las licencias no pierdan vigencia surge a consecuencia de que los procesos para expedición son tardados por los tipos documentos solicitados. Asimismo reconocieron que estos trámites son necesarios, sin embargo, aseguraron que basta con hacerlos una sola vez y no cada dos o cinco años, como ahora se establece.

Por parte de la representación del PRI, se expuso que habría que esperar un informe que muestre cuánto le cuesta a Gobierno del Estado expedir las licencias:

"¿Dónde se ataca al fin recaudatorio? Vámonos a la Ley de Ingresos y ahí analizamos primero el estudio de costos de cuánto le sale al poder público expedir ahorita una licencia", aseguran desde el PRI.

En esta misma exposición, Jorge Luis Hernández, de la fracción del PRI, aseguró que los gastos por parte de Gobierno del Estado para el proceso de tramitar este documento, son iguales para las licencias de dos y cinco años, por lo que representaría el mismo costo para las licencias permanentes.

El diputado del PAN y presidente de dicha comisión, Rolando Alcántar, enfatizó que el espíritu de la iniciativa es bueno, pero perfectible. De igual forma aseguró que apoyarán los mecanismos que faciliten a los usuarios tramitar las licencias, pero siempre y cuando quede garantizada la seguridad para el resto de las personas.