Ley Seca en León por elecciones; checa fechas y horarios

Ley Seca en León por las elecciones del 6 de junio, así lo anunció la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública este martes, asegurando que desde un día antes de las votaciones la venta de alcohol en la ciudad será limitada.

"Con la finalidad de contribuir a que la jornada electoral del próximo 6 de junio se realice en medio de un ambiente de civilidad y tranquilidad, la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública aprobó por unanimidad limitar la venta de bebidas alcohólicas".

En la colonia Los Ángeles 2 ya indicó el INE donde serán ubicadas las casillas (Foto: La Silla Rota)

Así que los establecimientos comerciales y de servicios que oferten este tipo de bebidas en envase cerrado deberán suspender su operación a partir de las 22:00 horas del sábado 5 de junio del año en curso, hasta las 24:00 horas del día 6 de junio, cuando termine el proceso electoral.



Dicho acuerdo fue tomado de acuerdo con las leyes electorales vigentes, mismas que facultan al Ayuntamiento a tomar la determinación ya señalada. Esta propuesta pasará al pleno del Ayuntamiento para su aprobación este jueves.

Cada tres años esta medida entra en vigor, y es que ya faltan solo nueve días para las elecciones, aunque los 11 candidatos a la presidencia municipal deberán parar campañas el miércoles 2 de junio. Esta jornada es la más grande en la historia de México, pues se elegirán representantes locales, estatales y nacionales, son 21 mil cargos los que se jugarán, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral.

Las campañas electorales terminan el 2 de junio, cuatro días antes de las elecciones (Foto: La Silla Rota)





PERO ¿QUÉ ELEGIMOS EN GUANAJUATO?

De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en el estado se elegirán 46 alcaldías, 36 diputaciones locales, 52 sindicaturas y 418 regidurías. En León eran 10 candidatos los que buscaban el poder, pero el 12 de mayo, en el debate del IEEG apareció por primera vez Elizabeth Rangel, candidata del Partido Encuentro Solidario (PES).

Una mujer que pocos conocían, y que para sus contrincantes y para los ciudadanos resultó ser una sorpresa en plena campaña. En su discurso dijo que es una ciudadana común, y que vive en la colonia Las Joyas, que si no había hecho campaña para no "derrochar" dinero.

Luego, en el debate organizado por COPARMEX Rangel ya no estuvo presente, argumentaron que no la tomaron en cuenta porque la logística se realizó antes de que ella se diera a conocer. Ante este suceso, la candidata de Fuerza x México Norma Nolasco pidió "piso parejo" y lamentó que Elizabeth Rangel no los acompañara el pasado 18 de mayo.

