¿Ley Seca en Guanajuato capital? autoridades lo están considerando

De acuerdo al monitoreo de la central de emergencias 911, se ha registrado un aumento en relación a los reportes por el consumo desmedido de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Asimismo, se ha detectado que varios establecimientos con permisos de comercializar alcohol han ignorado deliberadamente a las recomendaciones sanitarias para evitar aglomeraciones y así reducir el riesgo de contagios del covid-19.

Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal de Guanajuato, informó que ante la desobediencia social y para garantizar que se cumpla con las recomendaciones emitidas por las autoridades, las medidas de prevención van a endurecer. Es así que se contempla seriamente la posibilidad de declarar ley seca en la ciudad hasta que acabe la contingencia.

"Se va a seguir endureciendo y apretando con Seguridad y Fiscalización. En los bares y restaurantes, sí pedimos a Fiscalización que a las diez de la noche es el horario máximo para que estén abiertos, pero si la gente no entiende, si los depósitos y tienditas no nos hacen caso, estaremos pensando, con la facultad que tiene el alcalde, de llamar a ley seca durante la pandemia. Sí es algo serio, no lo quisiéramos hacer pero hemos visto lugares donde hay fila para comprar alcohol", detalló el edil.

Navarro también informó que otra medida ante la Fase 3 de la pandemia será reducir la operatividad de la Administración, por lo que en ese escenario solo se implementarán guardias en dependencias como el Instituto Municipal de Planeación, Ordenamiento Ecológico Territorial, entre otras.

Finalmente, el edil advirtió que si la gente sigue ignorando las recomendaciones para mitigar la propagación de la pandemia, Guanajuato será el primer municipio en declarar ley seca.