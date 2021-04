Leoneses vigilan que sí les pongan vacuna en León; no quieren ser timados

León, Gto.- Este lunes 5 de abril de 2021 llegó la vacuna anti covid a la ciudad zapatera. Después de un año y 25 días del primer caso en el municipio (Paciente 0 en León: Marzo 15, 2020), 146 mil adultos mayores recibirán el antídoto este día.

-¿Viste que en México engañaron a un viejito con la vacuna de la covid?, dijo Celia a su hija la noche del domingo; -mañana que me la pongan aunque me de miedo voy a fijarme que sí me la pongan bien.

Platicó Celia a La Silla Rota que cuando vio la noticia además de sorprenderla por el acto inhumano, la hizo buscar y pensar lo que tenía que hacer ella a la mañana siguiente (hoy), día que llegó la vacuna a su ciudad y por la que se formaría para que se la aplicaran.

"Me voy a fijar que el votecito diga covid19 y la marca que va a ser AstraZeneca se vea bien, que esté cerrado y que el vaciado en la jeringa sea correcto y que sea la misma con la que me apliquen la vacuna. Voy a ver hasta que me inyecten, dijo Celia.

A Celia la vacunaron con la ficha 69 en la Velaria de la Feria en el Drive Thru. Se formó a las 11 de la noche, durmió ahí, en el coche acompañada de David, su esposo. A las 10 de la mañana Celia, David y un acompañante más fueron vacunados.

Estaba nerviosa, mi esposo también, dijo Celia.

La pareja de 39 años de casados, no han enfermado del virus que ya mató a 3 mil 609 leoneses; dos hijas y dos nietos enfermaron de la covid, ellos no.

# Autovacunacion en la Velaria de #León.

*No olvides que todos los puntos estarán abiertos hasta las 8 pm. pic.twitter.com/B28SVkFI16 — Secretaría de Salud (@SaludGuanajuato) April 5, 2021

FAMILIARES Y MILITARES SUPERVISORES

Carlos acompañó a su papá a la fila por la vacuna covid en León. Se aseguró de que le aplicaran la vacuna correctamente, estaba alarmado por el abuso del que fue víctima un viejecito en la Cuidad de México.

"Me pare junto a mi papá y me aseguré que todo se hiciera en orden y de que la vacuna fuera aplicada correctamente. Lo hicieron bien, dijo Carlos a La Silla Rota.

Además de él ser testigo de la correcta aplicación de la vacuna covid, junto a él, un elemento del Ejército supervisó en línea que a ninguno de las personas a su alcance resultará timadas por una mala práctica.

