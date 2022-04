¿Leoneses quieren a AMLO o no? Se alistan para Revocación de Mandato

Entre opiniones divididas y gente que ni siquiera sabe que es la Revocación de Mandato, leoneses responden a La Silla Rota si participarán en la consulta de este 10 de abril, para votar si el presidente Andrés Manuel López Obrador continuará con el cargo o se irá.

La consulta de Revocación se hará el Domingo de Ramos, ocurrirá en periodo vacacional y muchas personas están pensando en salir de la ciudad. Otras reconocen que es una "responsabilidad cívica" en el que hay que participar, como Claudia, de 27 años.

Claudia

"Es un ejercicio nuevo que creo nos genera cierta incertidumbre (...) a diferencia de la consulta de juicio a ex presidentes, en mí círculo cercano habrá menos participación y hay menos conocimiento esta vez".

Juan Solís, de 50 años, piensa diferente, ve la consulta como "una burla para el pueblo" porque considera que el presidente López Obrador no dejará el cargo a pesar de que la ciudadanía lo pida.

"Aunque el pueblo quiera sacarlo (al Presidente) no lo van a sacar, entonces para qué hacen eso, tanto gasto, cosas que no van a pasar (...) la verdad no me gustaría, si lo hago voy a votar para que lo saquen".

Juan Solís

Karla, es una de las simpatizantes de AMLO, con voz firme asegura que votará porque el Presidente cumpla sus 6 años en el mandato y se vaya hasta el 2024. "Estábamos peor con Peña Nieto", dice.

"Votaré porque se quede, porque desde inicios de campaña estuve a favor de él, creí que iba a hacer lo mejor que se pudiera y quitaría toda la corrupción que hay en México. Sé que hay mucha gente en contra de López Obrador, pero yo confío que va salir bien, que termine sus seis años".

Ana, en comparación con Karla, está en contra del actual Gobierno. ¿Sus principales razones? Los daños ambientales que está provocando con obras millonarias como el Tren Maya, señala.

"A mí no me gusta el gobierno del actual Presidente, no me gustaría que siguiera en el cargo. Creo sí va haber mucha gente que pida que se quede, la mayoría porque está regalando dinero (apoyos gubernamentales) y las personas se mueven por eso, es lo único bueno que hace".

Ana

"Sigue teniendo una mentalidad que ya no funciona para lo que estamos viviendo. A mí me interesa mucho el cuidado ambiental, no me está gustando como está manejando lo del tren maya, los argumentos que tiene ni las respuestas para muchas cosas de las que está haciendo, creo que no le toca estar ahí. La mentalidad que tiene no va para las cosas que ahora se tienen que enfrentar y todo lo que estamos viviendo".

Así como hay quienes están de acuerdo con las políticas públicas de Andrés Manuel y de Morena en general, hay ciudadanos que están "decepcionados". Alejandra, de 33 años, es una de ellas, votó por él en el 2018. A cuatro años de su mandato, se arrepiente.

Alejandra

"Voy a votar porque se vaya, pienso que el Presidente no ha sido tan veraz por lo que ha venido diciendo a lo largo de su mandato (...) ojala que sí salga la gente a votar para que hagan saber que su voz vale. Quitó muchos apoyos a gente que lo necesitaba, ahorita también el tema del aeropuerto (Felipe Ángeles)".

LO QUE TIENES QUE SABER DE LA REVOCACIÓN DE ESTE DOMINGO

Las cinco personas que fueron entrevistadas por La Silla Rota tenían conocimiento de la revocación, aunque algunos no sabían el día preciso de la votación. Otros jóvenes y adultos ni si quiera estaban enterados del tema o simplemente opinan que se trata de un ejercicio "obsoleto".

Bardas en León promueven la revocación de mandato de este 10 de abril, de forma anónima

Aunque la Revocación de Mandato ha sido tema de críticas y tendencia nacional, escritores y especialistas lo ven como un ejercicio único y democrático que por primera vez se llevara a cabo en México. Otros lo ven como un espacio publicitario que utiliza López Obrador, asegurando que a pesar de que la gente pida su renuncia, no se irá.

En Guanajuato instalarán 2 mil 802 casillas en los 15 Consejos Distritales, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Los listados nominales contienen los datos de los 4 millones 545 mil 520 guanajuatenses que podrán emitir su opinión en este ejercicio, es decir más del 70% de los ciudadanos. Consulta tu casilla aquí.

En León habrá Ley Seca para llevar orden el día la votación, esta medida comenzará desde las 10 de la noche del sábado 9 de abril y continúa todo el domingo.