Leoneses esperaron 2 años para llenar Catedral en festejo a la Virgen de la Luz

León.- Los leoneses revivieron este día la tradición de visitar a la Virgen de la Luz, cuya imagen se venera en la Catedral Basílica de León, y durante todo el día dicho recinto religioso estuvo repleto y en constante movimiento de fieles, quienes en su mayoría coincidieron en que acudían de nuevo con fe y devoción, después de no celebrar a la Patrona de la Ciudad los dos años anteriores debido a la pandemia, y lo hacían tanto para darle gracias por los favores recibidos como para pedirle ayuda en sus necesidades.

La Misa Solemne Concelebrada fue presidida por al Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras. (Foto: Especial)

Familias completas, en pareja, grupos de empresas, personas con alguna discapacidad física e incluso niños en sus carriolas, desfilaron a lo largo del día por el interior de la Catedral.

El evento principal de la festividad religiosa fue la misa solemne concelebrada a las 10 de la mañana, la cual fue presidida por el Arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, acompañado por alrededor de cuarenta sacerdotes, y a las 6 de la tarde se realizaría otra misa denominada del Buen Temporal en la zona peatonal, frente a la Parroquia del Sagrario, de nuevo presidida por el Arzobispo.

La imagen de la Virgen de la Luz llegó a León en julio de 1732. (Foto: Especial)

Cabe mencionar que el 23 de mayo de 1849 la Virgen de la Luz fue nombrada Patrona de la Ciudad de León y es la imagen más venerada en este municipio desde su llegada en julio de 1732, y en los últimos años es considerado para una gran parte de los leoneses como un día inhábil, en especial en las escuelas en donde no hay clases por dicha festividad religiosa.

De las 3 a las 4 de la tarde estuvimos en la Catedral Basílica y pudimos observar la fe, devoción y alegría de los fieles católicos por estar de nuevo festejando a la Virgen de la Luz en su santuario, dentro del cual las filas en el templo estaban en constante movimiento, muchos entraban, dejaban una limosa, recibían una estampita de la Virgen de La luz y salían, aunque otros más se quedaban orando por algunos momentos en las bancas.

Alrededor de 60 trabajadores de la empresa El Pequeño Curtidor de León, visitaron a la Patrona de León. (Foto: La Silla Rota)

En su mayoría portaban cubrebocas, pues están conscientes de que la pandemia no ha desaparecido del todo.



ALGUNOS TESTIMONIOS

Muchos llevaban prisa, porque hicieron un pequeño alto en sus labores del día para estar presentes en esta festividad y se negaron a comentar los motivos de esta visita a la Virgen de la Luz, aunque algunos sí compartieron sus testimonios.

Como María Dolores Meave, quien usaba un bastón por tener lesión en una de sus rodillas y dijo ser vecina de la colonia León II. Señaló que desde que tiene memoria siempre ha estado en esta fiesta a la Virgen dela Luz, a quien siempre lleva presente y este día acude a visitarla para darle gracias y pedirle favores. "Tengo dificultades para caminar y ya no puedo andar en camiones, mis hijos me dieron dinero para venir e irme en un Uber, pero no quise dejar pasar la oportunidad de venir, pues tengo mucha devoción por la Virgen de la Luz.

La venta de buñuelos, son también una tradición que acompaña los festejos de cada año en honor a la Virgen de la Luz. (Foto: La Silla Rota)

Juan Bernardino, vecino del Barrio de San Juan de Dios, quien llegó en bicicleta a la Catedral, señaló que "esta fiesta es lo máximo para nosotros los leoneses y ahora creo la celebraremos con mayor gusto después de haber dejado de visitar a la Patrona los dos años anteriores por la pandemia. Ahorita vengo sólo, pero toda mi familia visita a la Virgen de la Luz en diversas horas del día".

La vendimia sobre la calle Álvaro Obregón. (Foto: La Silla Rota)

En grupo llegaron alrededor de 60 trabajadores de la empresa PCL (El Pequeño Curtidor de León), ubicada en la calle Rodrigo González Calderón del fraccionamiento San Jorge. El señor Paul Falcón señaló que vinieron a ver a la Virgen de la Luz, tal y como lo hacen cada año, por lo cual hicieron un pequeño receso en el trabajo, y cada uno de los trabajadores estuvieron frente a la imagen de la Virgen orando unos momentos, algunos para agradecerle por los favores recibidos, otros para solicitarle algún favor y otros solamente para felicitar la Virgen es este día de fiesta.

Las ventas en la calle Hidalgo. (Foto: La Silla Rota)

Adriana Sotelo, vecina de San Juan Bosco, salió alegre de la Catedral, dijo que siempre ha estado presente en esta festividad y los motivos han sido en agradecerle por la vida, la salud y tener trabajo".

LA VENDIMIA

Y como en todo festejo popular, la vendimia estuvo presente en las calles Hidalgo y Álvaro Obregón, las cuales estuvieron cerradas al tráfico vehicular desde temprana hora.

Lo más tradicional para esta fecha han sido los espacios de venta de buñuelos, lo cuales eran varios y siempre muy concurridos.

No podían faltar en esta fiesta en honor a la Virgen de la Luz los danzantes. (Foto: La Silla Rota)

Una gran variedad de tacos se ofrecía también a quienes visitaban la Catedral, de tripas, carne de res y de guisados, los dulces de camote y calabaza, los ponches, los tamales, las aguas frescas, pambazos, frutas y pan que llenaron de olores y sabores esta parte del centro de la ciudad.

LOS DANZANTES

Y poco antes de las 4 de la tarde hicieron acto de presencia tres grupos de danzantes, encabezados por el ruido ensordecedor generado por un grupo de motociclistas. Los sonidos de las flautas y tambores daban el ritmo para que los danzantes efectuarán sus pasos y saltos característicos de las danzas de nuestros antepasados.

Dentro de los danzantes había niñas y niños que son el futuro de esta tradición. (Foto: La Silla Rota)

Entre los más de 150 danzantes que llegaron hasta los pies de la Virgen de la Luz y posteriormente danzaron frente a la Catedral, sobresalían una notable cantidad de niños que son el futuro de una tradición que debe perdurar, las danzas autóctonas.

Así vivieron los leoneses una fiesta religiosa más en honor a la Virgen de la Luz, que fue la continuación de lo realizado hace tres años, con dos años de interrupción debido a la pandemia.

